Tras dos años de guerra en Gaza aún no hay una salida clara

Dos años después de que el ataque de Hamás desencadenara la guerra en la Franja de Gaza, el grupo armado está debilitado pero no derrotado, Israel ha golpeado a sus enemigos en toda la región pero no ha logrado alcanzar sus objetivos principales, y nadie sabe cómo terminará todo.

El ataque del 7 de octubre de 2023, el más mortífero en suelo israelí, desató una de las campañas militares más devastadoras desde la Segunda Guerra Mundial, que ha matado a decenas de miles de palestinos, arrasado vastas áreas del territorio sitiado y desencadenado una hambruna en algunas zonas.

Envió ondas de choque a través de la región, que llevaron a Israel a combatir con Hezbollah en Líbano, grupos armados en Irak, Siria y Yemen, y su patrocinador, Irán, que sufrió grandes pérdidas en una guerra de 12 días lanzada por Israel a principios de este año.

Durante todo ese tiempo, Hamás ha mantenido rehenes —todavía tiene 48, de los cuales Israel cree que alrededor de 20 están vivos— y ha mantenido influencia en las áreas menguantes de Gaza que no han sido destruidas y están en gran parte despobladas.

Una nueva ronda de conversaciones de alto el fuego comenzó esta semana sobre un plan de paz avanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pero hasta ahora, dos gobiernos estadounidenses han fracasado en poner fin a los combates mientras brindan apoyo crucial a un Israel cada vez más aislado y fracturado.

Una potencia regional, globalmente aislada

Israel ha infligido un daño importante a Irán y sus aliados, emergiendo como la potencia militar indiscutiblemente dominante en Oriente Medio, con control total sobre la mayor parte de Gaza y partes de Líbano y Siria.

Mostró poderosas capacidades militares y de inteligencia con un ataque a Hezbollah utilizando buscapersonas explosivos y ataques de largo alcance que eliminaron a milicianos de alto rango, generales iraníes y científicos nucleares.

Pero sus victorias tácticas han tenido un costo enorme.

Israel está más aislado internacionalmente de lo que ha estado en décadas. Expertos, académicos y grandes grupos de derechos le acusan de genocidio, cargos que niega con rotundidad. La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto para el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su exministro de defensa, acusándolos de usar el hambre como método de guerra, acusaciones que niegan.

La normalización de relaciones con Arabia Saudí y otros países árabes parece cada vez más remota.

El fracaso en devolver a los rehenes, además de las viejas acusaciones de corrupción contra Netanyahu y sus esfuerzos por reformar el sistema judicial de Israel, han dejado al país furiosamente dividido, con protestas masivas semanales y descontento creciente mientras Israel lleva a cabo otra gran ofensiva en Gaza.

La estatalidad palestina parece más remota a pesar del creciente reconocimiento

Hamás ha dicho que el ataque del 7 de octubre, en el que los milicianos mataron a unas 1200 personas y secuestraron a 251, tenía como objetivo en parte devolver la causa palestina a la agenda mundial. Logró hacerlo.

A medida que la guerra subsiguiente se ha prolongado, los principales países occidentales se han unido a la mayoría de los miembros de la ONU en reconocer un estado palestino. La Corte Internacional de Justicia ha dicho que el control de Israel sobre Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza, territorios que tomó en la guerra de Oriente Medio de 1967, es una ocupación ilegal que debe terminar.

Pero sobre el terreno, Israel ha consolidado aún más su dominio sobre todas las tierras entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, disipando aún más las esperanzas de independencia palestina.

La ofensiva en Gaza ha matado a decenas de miles de palestinos, según las autoridades sanitarias locales, y ha desplazado al 90% de la población de unos dos millones de personas, a menudo varias veces. Israel controla alrededor del 75% del territorio, y ciudades y pueblos enteros están en ruinas. La mayoría de los palestinos han visto sus hogares destruidos, los niños han perdido dos años de escuela y partes de Gaza han caído en la hambruna. Una vez termine la guerra, tomará años, si no generaciones, para que Gaza se recupere.

En la ocupada Cisjordania, Israel ha emprendido importantes operaciones militares que dice pretenden erradicar a los milicianos, y han desplazado a decenas de miles de personas. Y está expandiendo rápidamente los asentamientos judíos, incluido un proyecto importante que dividiría el territorio por la mitad y va destinado a hacer casi imposible crear un Estado palestino viable.

Hamás y Netanyahu han resistido a través de todo

Muchos palestinos están furiosos con Hamás por desencadenar la muerte y la destrucción. Muchos israelíes están enojados con Netanyahu por no llegar a un acuerdo para traer a los rehenes a casa después de presidir el mayor fracaso de seguridad de Israel.

Pero es demasiado pronto para descartarlos a cualquiera de ellos.

Además de los rehenes, Hamás tiene una fuerza guerrillera muy disminuida pero aún potente capaz de ataques esporádicos, y de reconstruirse, si se le da la oportunidad.

Todavía podría reclamar una victoria increíblemente costosa si intercambia a los rehenes por una retirada total de Israel y la liberación de cientos de prisioneros palestinos. Su mera supervivencia podría ser suficiente para su liderazgo restante.

Netanyahu, el primer ministro con más años de servicio en Israel, ha mantenido el poder cumpliendo con las demandas de sus aliados de coalición de extrema derecha para continuar la guerra.

Enfrentará elecciones el próximo año y podría perder, especialmente si los rehenes no han sido devueltos y Hamás sobrevive. Pero tiene un poderoso aliado en Trump, quien aún podría tener éxito en poner fin a la guerra y traer a los cautivos a casa. Sin un líder claro entre la oposición dividida de Israel, eso podría ser suficiente para permitir que Netanyahu logre otra victoria ajustada.

Estados Unidos, en sintonía con Israel, no ha logrado poner fin a los combates

En enero de este año, había cierta esperanza de que la guerra pudiera terminar.

El equipo entrante de Trump había impulsado un acuerdo de alto el fuego hasta la línea de meta después de meses de negociaciones mediadas por el gobierno del entonces presidente Joe Biden, Egipto y Qatar. El plan por fases estaba diseñado para reducir la guerra y devolver a los rehenes restantes.

En marzo, Israel impuso un bloqueo total a Gaza que duraría dos meses y medio y terminó la tregua con un bombardeo sorpresa. No enfrentó ninguna oposición pública de Trump, quien un mes antes había planteado la idea de despoblar Gaza y convertirla en un destino turístico.

Bajo Biden y Trump, Estados Unidos ha proporcionado miles de millones de dólares en ayuda militar mientras protege a Israel de los llamados internacionales para un alto el fuego y lo defiende contra las acusaciones de atrocidades.

El apoyo inquebrantable de Estados Unidos ha permitido a Netanyahu perseguir la "victoria total" sobre Hamás a pesar de la catástrofe humanitaria. Las propuestas de Estados Unidos para poner fin a los combates han favorecido fuertemente a Israel, y Hamás se ha negado a ceder a pesar de sus demoledoras pérdidas.

El último plan de paz de la Casa Blanca pide a Hamás que libere de inmediato a todos los rehenes restantes, renuncie al poder y se desarme. A cambio, Israel liberaría a cientos de prisioneros palestinos y se retiraría de gran parte de Gaza. Estados Unidos garantizaría un flujo de ayuda humanitaria y una eventual reconstrucción, y los planes para reubicar a gran parte de la población de Gaza en otros países serían archivados.

Gaza quedaría bajo gobernanza internacional sin un camino claro hacia la reunificación con Cisjordania en un futuro Estado palestino.

Hamás ha dicho que está dispuesto a liberar a los rehenes y entregar el poder a otros palestinos, pero que otros aspectos del plan requieren más negociación.

Trump y Netanyahu quieren un acuerdo rápido, e Israel podría una vez más escalar la guerra si las conversaciones se prolongan.

Incluso si se puede poner fin a los combates, no está claro cuándo, o incluso si, Gaza podrá ser reconstruida, y el conflicto más amplio entre Israel y Palestina, que precede a la guerra por décadas, seguiría siendo tan volátil como siempre.

___

Joseph Krauss ha informado sobre Oriente Medio durante más de dos décadas, incluidos varios años con base en Israel y los territorios palestinos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.