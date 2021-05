Tras dos años y medio sin poder ver a su familia, esta mujer vuela a casa para presentar a su hija

MADRID, 31 may. (EDIZIONES)

Ana Gildersleeve, profesora de español, de 26 años, se trasladó desde Valencia (España) a Estados Unidos para estudiar en el año 2013. Después, eligió quedarse allí a vivir y formar su propia familia en Lawrence, Kansas, Estados Unidos.

Durante los últimos dos años y medio, Ana ha intentado volar de vuelta a Valencia para reunirse con su familia, pero muchos obstáculos se interpusieron en su camino.

"No he visto a mi familia en dos años y medio. Ellos no conocen a mi hija, pero ahora estoy a punto de verlos de nuevo", escribió Ana en TikTok, en un vídeo que recogió el ansiado reencuentro.

https://www.youtube.com/watch?v=n-EAaOvfIKs

El primer reencuentro con sus familiares se produjo en el aeropuerto, donde Ana y su hija fueron recibidas por alguno de ellos, pero faltaban algunos. Sus sobrinos, tuvieron que esperar para ver a su tía más tarde y de una manera muy especial.

"Mis sobrinos no tienen idea de que he vuelto a España después de dos años y medio. Hoy voy a sorprenderlos", dice Ana en el vídeo, donde segundos después se descubre que se escondió en una caja gigante de cartón para sorprenderlos.

Europa Press