Tras dos semanas impecables en París, la racha de Sinner en Roland Garros termina con desilusión

PARÍS (AP) — Después de 15 días impecables en París, Jannik Sinner estaba a punto de capturar su primer título del Abierto de Francia el domingo tras una dominante actuación en las canchas de arcilla de Roland-Garros.

Enfrentándose al campeón defensor Carlos Alcaraz, el italiano mejor clasificado tenía el control firme.

Los profundos golpes de fondo de Sinner, su excelente servicio, su fuerte efecto liftado y sus sutiles variaciones habían desgastado a Alcaraz, quien se encontraba 5-3 abajo y con un 0-40 en contra en el cuarto set, enfrentando tres puntos de partido.

En ese momento, parecía el mejor de todos los mundos posibles para el joven de 23 años Sinner.

Pero entonces el impulso cambió. Alcaraz luchó, salvó el primer punto de partido cuando Sinner envió un golpe de derecha largo. En el segundo, el italiano falló una devolución. El tercero terminó con el campeón defensor ganando un corto intercambio en la línea de fondo.

Sinner acababa de dejar escapar su oportunidad.

A partir de ahí, Alcaraz produjo una de las mayores remontadas en la historia de Roland-Garros para ganar la final más larga jamás jugada en la tierra parisina — cinco horas y 29 minutos — 4-6, 6-7 (4), 6-4, 7-6 (3), 7-6 (10-2).

"Es un trofeo increíble, así que no dormiré muy bien esta noche, pero está bien", dijo Sinner durante la ceremonia de entrega de trofeos.

Rivalidad emocionante

Apenas hay diferencia entre los dos mejores jugadores de tenis del momento, quienes ahora han combinado para ganar los últimos seis títulos de Grand Slam y parecen estar listos para construir una de las rivalidades más atractivas del deporte en los próximos años.

El duelo del domingo ofreció un partido de rara intensidad, lleno de agotadores intercambios desde la línea de fondo, exquisitos drop shots y brillantes passing shots — emocionando a un abarrotado Court Philippe-Chatrier.

Este duele

Reflexionando sobre el partido en su conferencia de prensa posterior a la final, Sinner intentó sacar aspectos positivos de una devastadora derrota.

"Obviamente, este duele", dijo. "No hay mucho que decir ahora mismo. Pero de nuevo, estoy contento con cómo estamos tratando de mejorar cada día y ponerme en este tipo de posiciones. Fue un partido de muy alto nivel, eso es seguro. Estoy feliz de ser parte de ello. Pero sí, el resultado final duele".

Fue un final particularmente difícil para Sinner, quien no había perdido un set en su camino a la final, incluyendo una dominante victoria en semifinales sobre el tres veces campeón del Abierto de Francia Novak Djokovic.

Antes de enfrentarse a Alcaraz, Sinner nunca había perdido una final de Grand Slam, ganando sus tres primeras.

Una victoria lo habría convertido en solo el quinto hombre en la Era Abierta en ganar tres títulos mayores consecutivos.

“Estoy bastante seguro de que vas a ser un campeón, no una vez sino muchas, muchas veces”, le dijo Alcaraz durante la ceremonia de entrega de trofeos. “Es un privilegio compartir la cancha contigo en cada torneo, haciendo historia contigo”.

Sinner, quien seguirá siendo el número uno del mundo, dijo que se apoyará en su familia y seres queridos para recuperarse de la derrota.

“Ahora es mi momento de tomar algo de las personas cercanas que tengo”, dijo. “Como siempre he dicho, antes de que comenzara mi carrera, nunca me habría imaginado encontrarme en esta posición. Ni siquiera era un sueño porque se sentía tan lejano; ni siquiera estaba pensando en ello. Ahora me encuentro aquí, jugando la final más larga en la historia de Roland-Garros. Duele, sí, pero por otro lado, no puedes seguir llorando”.

