Tras el alto el fuego miles de desplazados gazatíes se dirigen a los restos de sus hogares

Por Nidal al-Mughrabi y Mahmoud Issa

EL CAIRO/GAZA, 10 oct (Reuters) - Miles de palestinos comenzaron a dirigirse en masa hacia el norte de Gaza tras la entrada en vigor el viernes de un alto el fuego mediado por Estados Unidos, ansiosos por ver lo que quedaba de sus hogares destrozados y recelosos ante las nuevas penurias que les aguardan.

Casi todos los 2,2 millones de habitantes de Gaza se han visto desplazados por la guerra, que estalló en octubre de 2023 después de que milicianos dirigidos por Hamás irrumpieran en Israel y mataran a unas 1200 personas y tomaran 251 rehenes. La guerra de represalia israelí por tierra y aire ha matado a más de 67.000 personas, según las autoridades sanitarias locales, ha reducido gran parte de la franja costera de Gaza a escombros y ha provocado un desastre humanitario.

Según el ejército israelí, el entró en vigor el viernes a las 12 p.m. hora local (0900 GMT). El anuncio una multitud de palestinos caminaran por la carretera costera de Gaza hacia sus antiguos hogares en el norte, ampliamente devastado.

CELEBRACIONES ATENUADAS POR EL ESPECTRO DE UN FUTURO SOMBRÍO A pesar de las celebraciones generalizadas cuando recibieron la noticia del alto el fuego, muchos palestinos eran plenamente conscientes de que quedaba poco de la vida que conocían antes de la guerra.

"Vale, se ha acabado, ¿y después qué? No hay ningún hogar al que pueda volver", dijo a Reuters el viernes por la mañana Balqees, madre de cinco hijos de la ciudad de Gaza que se ha refugiado en Deir al-Balah, en el centro de Gaza.

"Lo han destruido todo. Decenas de miles de personas han muerto, la Franja de Gaza está en ruinas, y ellos han hecho un alto el fuego. ¿Debo estar contenta? No, no lo estoy".

Sus sentimientos fueron compartidos por Mustafa Ibrahim, activista y defensor de los derechos humanos de la ciudad de Gaza que también se refugió en Deir al-Balah, una de las pocas zonas del enclave no invadidas ni arrasadas por las fuerzas israelíes.

"La risa ha desaparecido y las lágrimas se han secado", dijo. "La gente de Gaza está perdida, como si fueran muertos andantes, buscando un futuro lejano".

Algunos antiguos residentes de la ciudad de Gaza ya habían comenzado a emprender el camino de regreso incluso antes de que entrara en vigor el alto el fuego y algunos llegaron hasta el suburbio noroccidental de Sheikh Radwan.

"MAR DE ESCOMBROS"

Entre ellos se encontraba Ismail Zayda, de 40 años y padre de tres hijos, que fue a ver cómo estaba su casa el viernes por la mañana y se sorprendió al comprobar que seguía intacta, aunque en medio de un "mar de escombros". "Gracias a Dios, mi casa sigue en pie", dijo a Reuters en una nota de voz.

“Pero el lugar está destruido, las casas de mis vecinos están destruidas, barrios enteros han desaparecido”.

Los vehículos blindados y las excavadoras israelíes comenzaron a abandonar Gaza el jueves, según mostraron imágenes de vídeo compartidas en las redes sociales y verificadas por Reuters. Las imágenes de Reuters también mostraban cómo se cargaba un tanque en un camión de transporte y se alejaba.

Una fuente militar israelí dijo a Reuters que las fuerzas israelíes habían comenzado a replegarse siguiendo las líneas establecidas por el alto el fuego. El ejército afirmó en un comunicado que las tropas estaban "ajustando las posiciones operativas" dentro de Gaza.

Para algunos gazatíes, la perspectiva de regresar incluso a los restos de sus antiguas casas era suficiente.

“Por supuesto, no hay casas, han sido destruidas, pero estamos contentos con volver estaban nuestras casas, incluso sobre los escombros”, dijo Mahdi Saqla, de 40 años, mientras estaba junto a una tienda de campaña improvisada en el centro de Gaza.

“Eso también es una gran alegría”. (Redacción de Alex Dziadosz; edición de Mark Heinrich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)