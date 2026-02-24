Tras el asesinato del principal narcotraficante, los cárteles utilizan noticias falsas para sembrar el miedo en México

*

La propaganda del cártel difunde noticias falsas sobre actos violentos

Los influencers narcos glorifican la imagen de los cárteles y moldean la narrativa pública

La IA genera información errónea más creativa

Por Laura Gottesdiener y Stefanie Eschenbacher

MONTERREY, MÉXICO, 24 feb (Reuters) - Después de que las fuerzas mexicanas mataran el domingo al líder del cártel más buscado del país, se difundieron por las redes sociales relatos falsos de violencia espectacular, alimentados por lo que, según los investigadores, fue una campaña de propaganda coordinada por el crimen organizado

De hecho, estallaron disturbios en muchas partes de México cuando los partidarios de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, levantaron barricadas, incendiaron autobuses y tiendas y atacaron gasolineras en represalia por su asesinato

Pero en Internet, la situación parecía aún peor. Entre las noticias falsas: el aeropuerto de Guadalajara tomado por asesinos. Un avión en la pista estaba en llamas. El humo salía de una iglesia y de varios edificios de la ciudad de Puerto Vallarta, muy popular entre los turistas

Estas imágenes, que fueron revisadas por Reuters, eran falsas, pero se compartieron decenas de miles de veces

La desinformación prolifera habitualmente tras acontecimientos noticiosos importantes, especialmente desde la llegada de la inteligencia artificial

Los expertos afirmaron que, en el caso del asesinato de El Mencho, las noticias falsas se difundieron a una velocidad sorprendente, no solo por parte de usuarios desprevenidos, sino también, en algunos casos, por parte del propio cártel, en un intento de hacer que su ola de violencia en represalia pareciera mayor y más aterradora de lo que realmente era

"Están tratando de demostrar que el Gobierno mexicano no tiene control sobre el país", afirmó Jane Esberg, profesora adjunta de la Universidad de Pensilvania, que ha estudiado cómo los grupos criminales mexicanos utilizan las redes sociales

Añadió que esta estrategia contribuyó a crear la narrativa de que el cártel tenía presencia en todo el país, pero dificultó establecer la magnitud de la violencia y a qué se enfrentaban las fuerzas de seguridad

Cuando un periodista le preguntó sobre las cuentas de redes sociales vinculadas al cártel que difundían noticias falsas, el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, dijo el lunes que las autoridades ya habían identificado varias cuentas y que realizarían una investigación más profunda para determinar cuáles tenían "relación directa con una organización criminal"

Añadió que había otras cuentas dedicadas a difundir mentiras, pero que no tenían vínculos criminales establecidos

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que las autoridades estaban trabajando rápidamente para refutar la desinformación y que había muchas noticias falsas circulando tras el asesinato de El Mencho

INFLUENCERS NARCOTRAFICANTES Y FORMACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Los cárteles mexicanos llevan mucho tiempo utilizando las redes sociales para fines propagandísticos, desde difamar a sus rivales hasta dar a conocer las iniciativas comunitarias de los grupos delictivos, como la distribución de ayuda durante la pandemia de coronavirus

El material falso utilizado tradicionalmente por los grupos criminales mexicanos ha sido de baja tecnología: vídeos reciclados de los cárteles de años anteriores, por ejemplo, o imágenes violentas de conflictos lejanos en otros continentes, según los investigadores

Pero la aparición de contenidos generados por IA ha permitido a los cárteles producir propaganda de noticias falsas más creativa

Mientras tanto, el auge de los narcoinfluencers —personalidades de las redes sociales que han conseguido un gran número de seguidores y aprovechan sus plataformas para glorificar e incluso promover el crimen organizado— ha abierto otra vía para la propaganda en los últimos años

Estas campañas de desinformación pueden ser especialmente perjudiciales en México, donde la violencia dificulta el acceso de los periodistas a algunas zonas del país para informar sobre el terreno y distinguir la realidad de la ficción, según Esberg

Sin embargo, ella y otros expertos también advirtieron que a menudo es difícil determinar con certeza qué cuentas o blogs están vinculados a los cárteles y difunden noticias falsas

Pablo Calderón, profesor asociado de política y relaciones internacionales en la Northeastern University London, dijo que los cárteles utilizan las redes sociales para amplificar su imagen y su poder y para moldear la opinión pública, incluso a través de la desinformación

"El domingo fue un buen día para las fuerzas de seguridad mexicanas", dijo. "Pero el crimen organizado ha logrado cambiar la narrativa, alejándola de la (redada militar) y acercándola al caos"

(Reportaje de Laura Gottesdiener en Monterrey y Stefanie Eschenbacher en Ciudad de México; edición de Michael Perry y Ana Isabel Martínez)