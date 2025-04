Tras el éxito de ventas de Sensia, BEYOND Developments lanza The Mural en la Ciudad Marítima de Dubái

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--abr. 14, 2025--

BEYOND Developments, la empresa inmobiliaria de lujo en Dubái, ha lanzado The Mural, su cuarto proyecto dentro de su plan urbanístico de 8 millones de pies cuadrados en la Ciudad Marítima de Dubái. The Mural, una verdadera muestra de diseño, combina el arte arquitectónico con un extraordinario estilo de vida frente al mar para ofrecer a los inversores una alta revalorización del capital y un estilo de vida de lujo único a la altura de sus expectativas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250404351143/es/

BEYOND Developments – The Mural (Photo: AETOSWire)

Tras el fenomenal éxito de su tercer proyecto, Sensia, que se vendió a los dos días de su lanzamiento, The Mural supone otro éxito arquitectónico y artístico para BEYOND. Este proyecto, un referente en la Ciudad Marítima de Dubái, redefine la relación entre la naturaleza y el diseño urbano para ofrecer a los residentes un entorno tranquilo frente al mar y contribuir a la evolución del sector inmobiliario de Dubái.

Adil Taqi, director general de BEYOND Developments, ha declarado: «La confianza de los inversores en Dubái es muy sólida, como demuestra su clasificación en el número uno del IED durante cuatro años consecutivos. Estamos tomando medidas decisivas, consiguiendo ubicaciones estratégicas de primer nivel para estimular el crecimiento y generar rentabilidad. El rápido éxito de nuestros proyectos hasta la fecha, gracias a una base diversa de inversores internacionales, demuestra una trayectoria dinámica inspirada en nuestra ciudad natal».

Los proyectos anteriores de BEYOND, como Saria, Orise y Sensia, han atraído a inversores exigentes de toda la región MENA, Europa, Asia y América. Este interés generalizado demuestra la importancia del sector inmobiliario de Dubái y el cada vez mayor compromiso de BEYOND por ofrecer proyectos visionarios y de diseño que destaquen en la escena internacional. El avanzado marco normativo de Dubái y la adopción de innovaciones tecnológicas ofrecen a los inversores confianza y seguridad, esenciales para lograr una importante inversión de capital.

Estratégicamente situado en el extremo de la Ciudad Marítima de Dubái y junto a un bosque planificado, el diseño arquitectónico de The Mural, que integra a la perfección la naturaleza y la vida urbana, se ha inspirado en su doble ubicación, frente al mar y rodeado de vegetación.

Taqi añadió: « The Mural denota nuestro compromiso con la innovación y la excelencia de la vida frente al mar. Cada aspecto está meticulosamente diseñado para centrarse en mejorar al máximo la experiencia residencial en un enclave increíble y subir el nivel del sector inmobiliario de lujo de Dubái».

Diseñado por el estudio de arquitectura británico BENOY, la llamativa silueta de The Mural consta de dos volúmenes entrelazados, inclinados hacia el agua y el bosque. El exuberante paisaje se incorpora a la fachada mediante jardineras, mientras que las amplias terrazas aprovechan al máximo la luz natural, las vistas y la vida al aire libre.

La torre de 36 plantas ofrece una selección de apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, dúplex, dúplex y ático. Entre los servicios de estilo resort para los residentes se incluyen un gimnasio de última generación, un complejo de piscinas desbordantes, terrazas ajardinadas, zonas de barbacoa y comedor, y una zona dedicada al yoga. Las familias podrán disfrutar de zonas de juegos infantiles y espacios verdes, mientras que los trabajadores remotos podrán utilizar las zonas de trabajo al aire libre. La joya de la corona de The Mural, la Sky Terrace de la planta 32, ofrece jacuzzis, terrazas para tomar el sol y comer al aire libre.

The Mural es el cuarto proyecto de BEYOND y un ejemplo del rápido crecimiento y la ambición de la empresa. Su finalización está prevista para el segundo trimestre de 2028.

Fuente:AETOSWire

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250404351143/es/

CONTACT: Mariam Bouraoui

Administrador de cuentas, 00971508997697,mariam@gambit.ae

KEYWORD: CHINA INDIA SAUDI ARABIA ASIA PACIFIC MIDDLE EAST EUROPE

INDUSTRY KEYWORD: INTERIOR DESIGN ARCHITECTURE RESIDENTIAL BUILDING & REAL ESTATE COMMERCIAL BUILDING & REAL ESTATE CONSTRUCTION & PROPERTY

SOURCE: BEYOND Developments

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 04/14/2025 08:37 AM/DISC: 04/14/2025 08:37 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20250404351143/es