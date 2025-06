Tras el reporte sobre aumento de reservas de uranio, canciller iraní destaca la cooperación de Irán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El ministro iraní de Exteriores habló por teléfono con el director del organismo de control nuclear de la ONU en la madrugada del domingo, después de que un informe de la agencia indicara que Irán está aumentando aún más su reserva de uranio enriquecido a niveles cercanos a los de grado armamentístico.

Abbas Araghchi afirmó en Telegram que había destacado la "cooperación continua" de Irán en su conversación con Rafael Mariano Grossi, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, con sede en Viena. El OIEA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la llamada telefónica.

El reporte confidencial del OIEA, visto por Associated Press el sábado, emitió una severa advertencia, diciendo que Irán es ahora "el único estado no poseedor de armas nucleares que produce tal material", algo que la agencia calificó de "seria preocupación".

Araghchi recalcó a Grossi que todas las actividades nucleares de Irán están dentro del marco de los acuerdos y son monitoreadas por el OIEA. El OIEA dijo en un informe separado que la cooperación de Irán con la agencia ha sido "menos que satisfactoria" en lo que respecta a los rastros de uranio descubiertos por inspectores del OIEA en varios lugares de Irán que Teherán no ha declarado como instalaciones nucleares.

Araghchi también pidió a Grossi que asegurara "que ciertas partes no se aprovechan de la agencia para agendas políticas contra el pueblo iraní". Las naciones europeas podrían tomar medidas adicionales contra Irán basadas en el informe integral, lo que podría llevar a una posible escalada de tensiones entre Irán y Occidente.

El viceministro iraní de Exteriores publicó el domingo una respuesta detallada, rechazando muchos de los hallazgos del informe. Kazem Gharibabadi señaló que de las 682 inspecciones de la AIEA en 32 estados, 493 se llevaron a cabo solo en Irán.

"Siempre que las actividades nucleares de un país estén bajo el monitoreo del OIEA, no hay motivo de preocupación", dijo. "La República Islámica de Irán no está buscando armas nucleares ni posee materiales o actividades nucleares no declaradas".

El informe del OIEA indicó que a 17 de mayo, Irán había acumulado 408,6 kilogramos (900,8 libras) de uranio enriquecido hasta un 60%.

Eso representa un aumento de casi el 50% desde el último reporte de la AIEA en febrero.

El material enriquecido al 60% está a un corto paso técnico de los niveles de grado armamentístico del 90%. La conversación telefónica entre Araghchi y Grossi se produjo horas después de que el ministro de Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, quien está mediando en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, visitara Teherán el sábado para presentar la última propuesta de Estados Unidos para las conversaciones en curso. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán intentan limitar el programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de algunas de las aplastantes sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto a la República Islámica, que han tensado sus relaciones bilaterales durante casi 50 años. La quinta ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán concluyó en Roma la semana pasada con "algunos progresos, aunque no concluyentes", dijo entonces Al Busaidi.