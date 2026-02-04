Tras Elon Musk, el propietario de Telegram carga contra Pedro Sánchez por sus planes para las redes sociales

Como ya hizo el magnate Elon Musk, el fundador de la empresa de mensajería Telegram, Pavel Durov, criticó los planes anunciados por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para reforzar la regulación de las redes sociales, advirtiendo que podrían suponer una amenaza para la libertad de expresión.

En un mensaje difundido en su plataforma, Durov calificó las iniciativas impulsadas por Sánchez como "regulaciones peligrosas" y alertó de que el objetivo declarado de proteger a los usuarios podría conducir de hecho a un modelo de "Estado de vigilancia".

El empresario cuestionó en primer lugar la propuesta de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años mediante sistemas obligatorios de verificación de edad, lo que obligaría a las plataformas a implantar controles estrictos, estableciendo "un precedente para rastrear la identidad de CADA usuario", escribió.

Durov también expresó su preocupación por la posibilidad de imponer responsabilidad penal a los directivos de las plataformas si no retiran con rapidez contenidos considerados ilegales o perjudiciales, lo que empujará a "la sobrecensura" y al silencio de "disidencias políticas, periodismo y opiniones".

Las críticas del fundador de Telegram se suman a las del magnate Elon Musk, propietario de la red social X, que acusó esta semana a Sánchez de "tirano" y "traidor" tras el anuncio de las medidas, en un nuevo choque entre responsables políticos europeos y grandes actores tecnológicos.

Las iniciativas de Sánchez, presentadas el martes en un discurso en Dubái, se inscriben en un debate particularmente vivo en la Unión Europea sobre el control de las plataformas digitales.

Fuera de Europa, Australia se convirtió en diciembre en el primer país en prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, y otros países, como Portugal, Francia, Dinamarca y el Reino Unido estudian o tramitan restricciones similares.