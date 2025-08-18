Tras expresar frustración, Lewis Hamilton podría regresar más fuerte tras pausa en F1

```html

La ilusión de Lewis Hamilton de un octavo título de Fórmula Uno con Ferrari se ha disipado.

Sus comentarios en el Gran Premio de Hungría a principios de agosto generaron preocupación entre los seguidores de Hamilton y Ferrari. El siete veces campeón se calificó a sí mismo como "absolutamente inútil", sugirió que Ferrari debería considerar reemplazarlo e insinuó problemas más profundos.

“Hay mucho sucediendo en el trasfondo que no es bueno", señaló Hamilton.

Tener un descanso de cuatro semanas antes del Gran Premio de Holanda de la próxima semana permite un borrón y cuenta nueva, argumentó Michael E. Sawyer, autor de una biografía de Hamilton, "Sir Lewis", publicada este año.

“Creo que está desahogándose, creo que está decaído. Creo que el descanso de verano no podría haber llegado en un mejor momento para él. Le da la oportunidad de reflexionar y pensar exactamente cuál será el enfoque”, dijo Sawyer.

Hamilton ciertamente parece estar alejándose de todo. La semana pasada publicó fotos en las redes sociales en el campo con su amado bulldog Roscoe y el pie de foto "DND", aparentemente abreviatura de "no molestar".

Problemas de prioridad

Ferrari ha dicho que todavía tiene fe en Hamilton, aunque el exjefe de la F1, Bernie Ecclestone, lo ha instado a poner fin a su ilustre carrera. Ecclestone dijo al periódico Daily Mail este mes que Hamilton "se estaría engañando a sí mismo si continúa".

Entonces, ¿cómo podría Hamilton encontrar su camino de regreso al frente del grupo de F1?

Con demasiada frecuencia, ha quedado muy rezagado en la clasificación del sábado y abajo en la parrilla, lo que significa que su ritmo de carrera, típicamente mejor, se desperdicia al tener que abrirse camino.

"Lo mismo, lo mismo", fue el gruñido de frustración de Hamilton cuando se clasificó 12do puesto para el Gran Premio de Hungría. Charles Leclerc, su compañero de equipo, estaba en la pole.

La clasificación es el área donde el descanso podría ayudar más a Hamilton, aseguró Sawyer. Tiene un ritmo competitivo, como demostró al abrirse camino en una pista mojada en Bélgica el mes pasado, pero no lo ha mostrado los sábados.

Visión general

Para Ferrari, la contratación de Hamilton no apunta únicamente a 2025.

El equipo dejó claro que incorporar a Hamilton era un proyecto a largo plazo a pesar de su edad: cumplió 40 años en enero, y lo respaldaron cuando dijo que necesitaba tiempo para adaptarse a un monoplaza diferente.

Cuando no ha estado desahogándose sobre sus resultados en la pista, Hamilton ha enfatizado su papel en el diseño del modelo de Ferrari para 2026, cuando las nuevas regulaciones de F1 alterarán la parrilla.

Hacer de Hamilton una parte central de la filosofía de diseño del auto de 2026 significa que "hay razones para que sea realmente optimista sobre las posibilidades porque va a haber muchos cambios en la parrilla", dijo Sawyer.

```

“Habrá oportunidades para que alguien tan astuto y experimentado como él aproveche eso”.

Persiguiendo el título de ‘el más grande’

El peor escenario para Ferrari probablemente sería una retirada inesperada de Hamilton, dañando la imagen de la marca y dejando al equipo sin un piloto de alto nivel para asociarse con Leclerc la próxima temporada.

De sus dos pilotos de reserva, Zhou Guanyu tiene un octavo lugar con Sauber como el mejor resultado de su carrera y la última vez que Antonio Giovinazzi compitió en la F1 fue en 2021. Ferrari también podría recurrir a Oliver Bearman, el novato de Haas.

Aun así, si la gran apuesta de Ferrari da sus frutos, Hamilton tiene el potencial de redefinir lo que significa el éxito en la F1 una vez más.

Cumple 41 años en enero y competirá por un octavo título mundial para romper el empate con Michael Schumacher y quedar en solitario en los libros de récords. Hamilton podría convertirse en el ganador de carrera más longevo desde 1994 y el campeón más viejo desde 1966. Sawyer cree que superaría a todos sus otros títulos.

“No creo que haya ninguna duda al respecto", dijo Sawyer. "Creo que sería el más grande de todos. La historia de regreso sería increíble”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes