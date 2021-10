Tras goleada en Bolivia, Paraguay destituye a Berizzo

LA PAZ (AP) — La goleada del jueves en las eliminatorias sudamericanas al Mundial selló el destino de Eduardo Berizzo, quien dejó de ser el técnico de la selección de Paraguay, apenas unas horas después del tropiezo en Bolivia.

Mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de Twitter, la Asociación Paraguaya de Fútbol informó “que se dan por terminadas las funciones” del estratega argentino, a quien deseó “el mejor de los éxitos”.

En el escueto mensaje, la APF mencionó que, en los próximos días dará a conocer a los integrantes del nuevo cuerpo técnico.

La Albirroja comenzó la fecha triple de la eliminatoria con un alentador empate ante Argentina, pero cayó después por 2-0 en su visita a Chile. El futuro de Berizzo, de 51 años, pareció entonces depender del resultado que obtuviera en La Paz, y el propio estratega pareció avizorarlo así en la conferencia que ofreció la víspera.

“La federación no tiene ni que preocuparse por mí. No me debe nada ni le debo nada”, dijo Berizzo el miércoles ante la pregunta de si se marcharía en caso de un resultado adverso. “Iré a casa tranquilo en caso de que así suceda, ni reclamando, ni pagando cláusula. No tengo cláusula de salida, no deben pagarme nada por despedirme”.

El revés de 4-0 marcó efectivamente el adiós, en un partido en que Paraguay estuvo a punto de igualar el marcador pero malogró un penal. Luego, el desmoronamiento de la Albirroja en la altura de La Paz fue dramático.

Paraguay fue alcanzado por Bolivia, con 12 puntos, cuatro menos que la selección uruguaya, ubicada en el puesto que otorga el derecho a disputar un repechaje intercontinental como vía de acceso a Qatar 2022.

Berizzo, quien dirigió al Celta, al Sevilla y al Athletic en España, tomó las riendas de Paraguay en febrero de 2019.