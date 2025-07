Tras golear al Real Madrid, el PSG apunta a Chelsea y un histórico cuadruplete

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE. UU. (AP) — Vestidos con sus camisetas azul, roja y blanca, los seguidores del Paris Saint-Germain estaban rodeados de casacas blancas.

Los hinchas del Real Madrid constituían el 95% de la multitud en el estadio MetLife Stadium para la semifinal del Mundial de Clubes. Las camisetas del conjunto merengue resplandecían bajo el intenso sol de verano. Sin embargo, fueron los aficionados del PSG en un par de secciones detrás de un arco quienes animaron prácticamente de principio a fin, con su equipo poniéndose a tiro de un histórico cuadruplete de títulos.

La goleada 4-0 que le propinaron el miércoles al Madrid en la segunda semifinal del Mundial de Clubes, tras la victoria 5-0 sobre el Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones, confirmó la percepción de que este PSG podría ser el equipo más dominante de mediados de la década de 2020.

"Siempre hemos dicho que el trabajo colectivo de los jugadores es lo que nos está ayudando", afirmó Fabián Ruiz, el volante español que firmó un doblete para que el PSG abriera una ventaja de tres goles en los primeros 24 minutos del encuentro ante el Madrid. "Somos un gran grupo, un grupo joven que está trabajando bien".

El PSG avanzó a la final del domingo contra Chelsea en el primer Mundial de Clubes con 32 equipos. Los parisinos tendrán la oportunidad de conquistar su cuarto título importante de la temporada, exactamente 100 días después de haber asegurado la Ligue 1 el 5 de abril. Añadió la Copa de Francia al vencer 3-0 a Reims el 24 de mayo, y luego arrasó con el Inter siete días después para su primera Copa de Europa.

Las camisetas del PSG no tienen nombres glamorosos impresos en la parte posterior, y puede que no sean tan icónicas como las rojas de Manchester United, Liverpool y Arsenal, el azul claro de Manchester City o el azul real de Chelsea, pero el equipo está llenando la vitrina de trofeos del Parque de los Príncipes, su anticuado estadio situado no muy lejos de Roland Garros y el Bois de Boulogne, el pulmón verde de París.

El 31 de mayo en Múnich, Achraf Hakimi abrió el marcador a los 12 minutos, Désiré Doué anotó los dos siguientes y Khvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu añadieron un gol cada uno.

Esta vez, Ruiz anotó en el sexto minuto y Ousmane Dembélé en el noveno tras errores garrafales de los defensores Raúl Asencio y Antonio Rudiger. Ruiz hizo el 3-0 al culminar un contragolpe. Gonçalo Ramos puso cifras definitivas a los 87.

Dembélé, máximo goleador de la liga francesa este año con 21 tantos, fue titular por primera vez desde que se lesionó el cuádriceps izquierdo en un partido con la selección de Francia el 5 de junio.

Se perdió la fase de grupos de la Copa Mundial de Clubes y fue suplente en los dos primeros partidos de eliminación directa del PSG, anotando en el tiempo de descuento de la segunda mitad de la victoria 2-0 sobre el Bayern Múnich en los cuartos de final. “Este es el primer partido que tengo en condiciones a Dembélé en todo el torneo”, dijo Luis Enrique, el técnico del PSG, al alabar la figura de uno de los varios jugadores con credenciales al Balón de Oro que tiene el equipo. "Creo que es el mejor jugador de esta temporada, incluso con diferencia. Se merece ganarlo todo, lo ha dado todo por el equipo”. El Real Madrid atesora 15 títulos europeos —una cantidad récord— y cinco mundiales, aparte de una marca global de superpotencia establecida hace dos décadas en la era galáctica de Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham y Luis Figo, luego apuntalada por Cristiano Ronaldo de 2009 a 2018 y el auge de las redes sociales. El PSG no había ganado un título de la Ligue 1 desde 1995 cuando Qatar Sports Investments asumió el control en 2011. Se han alzado con 11 de 13 campeonatos franceses desde 2013, pero no hasta este mayo cuando pudo encumbrarse como el mejor de Europa, a pesar de emular la colección de estrellas de Madrid cuando su alineación incluía a Lionel Messi y Kylian Mbappé. Un grupo logró más que la apuesta por las estrellas. "Todos hemos hecho historia, es decir, los jugadores, el personal, el director deportivo, los gerentes, los aficionados, todos hemos hecho historia", expresó Luis Enrique, quien fue contratado en julio de 2023. “Era un objetivo que teníamos desde el principio", agregó. Estamos a un solo partido de conquistar todos los torneos en los que haya participado el club. Es un gusto para mí como entrenador trabajar en París. No pensábamos que iban a ser tan buenos los objetivos ni que los cumpliríamos así”. En seis partidos disputados en Estados Unidos, el PSG ha superado 16-1 a sus rivales. No encajan un gol desde la derrota 1-0 ante Botafogo en su segunda presentación de la fase de grupos. “Creo que estamos haciendo una temporada formidable, jugando un fútbol muy bonito y a la vez, creo que el equipo está demostrando que quiere ser campeón en todos los trofeos, y sólo nos queda un partido”, manifestó Ruiz. ___ La escritora freelance de AP, Nuria Díaz Muñoz, contribuyó a este despacho. Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes