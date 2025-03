Tras incendios, Hawai se dedica a fortalecer medidas de prevención

KULA, Hawai (AP) — Los neumáticos de automóviles, tanques de propano, generadores de gas y electrodomésticos oxidados amontonados al lado de un camino de tierra, a la espera de ser cargados a otro lugar, llenaron a Desiree Graham de alivio.

"Eso significa que todas esas cosas no están en los patios de las personas", expresó en un ventoso día de julio en Kahikinui, una remota comunidad de tierras nativas hawaianas en el sureste de Maui, donde el riesgo de incendios forestales es una preocupación principal.

En junio, vecinos y voluntarios pasaron cuatro fines de semana limpiando basura de sus propiedades en un esfuerzo comunitario para crear "espacios defendibles", o áreas alrededor de las casas libres de vegetación y escombros inflamables. Purgaron 12 toneladas de desechos.

"Es feo, pero para mí es bastante hermoso", declaró Graham, miembro de una iniciativa antiincendios llamada Firewise, en la localidad de Kahikinui, parte de un programa en rápido crecimiento de la organización sin fines de lucro National Fire Protection Association que ayuda a los residentes a evaluar el riesgo de incendios en sus comunidades y crear planes para mitigarlo.

Kahikinui es una de las docenas de comunidades en Hawai que buscan formas de protegerse mientras el cambio climático, el desarrollo urbano y políticas de uso de la tierra culminan en incendios más destructivos. El estado tiene 250.000 acres de tierras agrícolas en barbecho no gestionadas, casi todos sus edificios se encuentran dentro de la interfaz urbano-rural, y dos tercios de las comunidades tienen solo una carretera de entrada y salida.

Pero los expertos dicen que incluso con tantos factores fuera del control de las comunidades, pueden mejorar enormemente su resiliencia transformando sus propios vecindarios. "El fuego no es como otros peligros naturales, solo puede moverse donde hay combustible, y tenemos mucho que decir al respecto", comentó Nani Barretto, codirectora ejecutiva de la Hawaii Wildfire Management Organization (HWMO), una organización sin fines de lucro de 25 años a la vanguardia de la mitigación del riesgo de incendios en el estado.

Vecindarios en todo Estados Unidos están lidiando con el mismo desafío, algunos en lugares que nunca antes se preocuparon por el fuego. Un análisis reciente de Headwaters Economics encontró que 1.100 comunidades en 32 estados compartían perfiles de riesgo similares a lugares recientemente devastados por incendios urbanos.

Un movimiento de prevención de incendios

HWMO ayuda a comunidades como Kahikinui a ser part de la iniciativa de prevención Firewise. En los 10 años anteriores a los incendios de agosto de 2023 en Maui que destruyeron Lahaina, 15 comunidades de Hawai se unieron a Firewise USA. Desde entonces, el número se ha más que duplicado a 31, con una docena más en proceso de unirse.

"Todos decían: 'Dios mío, ¿qué podemos hacer?'", comentó Shelly Aina, expresidenta del comité Firewise para Waikoloa Village, una comunidad de 8.000 residentes en el lado oeste de la Isla Grande, recordando los meses después de los incendios de Maui.

El lugar, expuesto al viento, rodeado de pastos secos y con solo una carretera principal de entrada y salida, ya había experimentado varios sustos en las últimas dos décadas. Fue reconocido por primera vez como Firewise en 2016.

Como evaluadores de viviendas capacitados por HWMO, Shelly y su esposo Dana Aina han realizado más de 60 evaluaciones gratuitas para vecinos desde 2022, evaluando sus propiedades por vulnerabilidades de ignición. Voluntarios eliminaron árboles de kiawe el año pasado a lo largo de un cortafuegos que bordea las casas. Los residentes aprobaron una tarifa adicional para la eliminación de vegetación en lotes interiores.

Medidas como estas pueden tener un impacto desproporcionado a medida que las personas en estados propensos a incendios se adaptan a incendios forestales más extremos, según el doctor Jack Cohen, un científico retirado del Servicio Forestal de Estados Unidos.

"La solución está en la comunidad, no allá afuera con los cortafuegos, porque esos no detienen el fuego en condiciones extremas", explicó Cohen.

Las llamas directas de un incendio forestal no son lo que típicamente inicia una conflagración urbana, explicó. Las brasas llevadas por el viento pueden viajar millas desde un incendio, aterrizando en material combustible como vegetación seca, o acumulándose en esquinas como donde una terraza se encuentra con el revestimiento.

"Son incendios urbanos, no incendios forestales", afirmó Cohen.

Las soluciones no siempre requieren costosas renovaciones como un techo completamente nuevo, sino que se enfocan en los lugares específicos dentro de 30 metros (100 pies) de la casa donde las brasas podrían encender material. En vecindarios densos, eso requiere que los residentes trabajen juntos, haciendo que los esfuerzos comunitarios como Firewise sean importantes. "La casa es solo tan resistente a la ignición como sus vecinos", manifestó Cohen.

Las comunidades no pueden transformarse solas

Incluso con un renovado interés en la resiliencia al fuego, los líderes comunitarios enfrentan desafíos para movilizar a sus vecinos. La mitigación puede requerir dinero, tiempo y sacrificio. No es suficiente cortar el césped una vez, por ejemplo, la vegetación debe mantenerse regularmente. Se instala la complacencia. Medidas como la eliminación de árboles peligrosos pueden costar miles de dólares.

"No sé cómo lidiamos con eso, porque aquellos que los tienen no pueden permitirse quitarlos", comentó Shelly Aina. Los Aina intentan ofrecer medidas de bajo costo, como instalar pantallas metálicas detrás de las rejillas de ventilación y espacios de acceso para mantener fuera las brasas.

HWMO ayuda con los costos donde puede. Le dio a Kahikinui una subvención de 5.000 dólares para un servicio de contenedores para sacar sus desechos, y ayudó a Waikoloa Village a alquilar una trituradora para los árboles que eliminó. Ha sido difícil mantenerse al día con la necesidad, indicó Barretto, pero incluso solo un poco de asistencia financiera puede tener un impacto exponencial.

"Si les das dinero se movilizan", señaló. "Podemos darles 1.000 dólares y se convierte en 1.000 horas de trabajo de limpieza". HWMO pudo expandir su programa de subvenciones después de los incendios de Maui con donaciones de organizaciones como el Bezos Earth Fund y la Cruz Roja.

En un momento en que la financiación federal para la mitigación del clima es incierta, las comunidades necesitan mucho más apoyo financiero para transformar sus vecindarios, señaló Kimi Barrett de Headwaters Economics, quien estudia los costos del aumento del riesgo de incendios. "Si lo que estamos tratando de hacer es salvar a las personas y comunidades, entonces debemos invertir significativamente en personas y comunidades", sostuvo Barrett.

Esas inversiones son solo una fracción de los miles de millones de dólares en pérdidas sufridas después de megaincendios, dijo Barrett. Un estudio reciente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y Allstate encontró que un dólar en inversión en resiliencia y preparación puede ahorrar 13 dólares en pérdidas económicas y de propiedad después de un desastre.

Otro obstáculo es pedir a los residentes que trabajen y hagan sacrificios mientras ven a otros descuidar su papel. "Los vecinos preguntarán, '¿Qué pasa con la tierra del condado?' No hay mantenimiento rutinario", señaló Shelly Aina.

Su esposo Dana Aina explicó que recuerda a las personas que es responsabilidad de todos cuidar de la tierra y de la gente. "Una isla es una canoa, una canoa es una isla", afirmó, citando un proverbio hawaiano. "Todos tenemos que remar juntos".

Otros participantes están comenzando a hacer cambios. Entre ellos, Hawai aprobó legislación para crear un puesto de jefe de bomberos estatal, y su principal empresa de servicios públicos, Hawaiian Electric, está enterrando algunas líneas eléctricas e instalando cámaras habilitadas por IA para detectar igniciones más temprano.

Mientras tanto, las comunidades Firewise han descubierto que hacer su propia mitigación les da más influencia al pedir financiamiento o que otros hagan su parte.

Después de que la comunidad de 66 residencias de Kawaihae Village se uniera a Firewise, finalmente pudieron lograr que un propietario privado vecino y el estado crearan cortafuegos y despejaran pastos.

"Sin eso no habríamos estado en el radar de nadie", dijo Brenda DuFresne, miembro del comité de Kawaihae Firewise. "Creo que Firewise es una forma de mostrar a las personas que estás dispuesto a ayudarte a ti mismo".

