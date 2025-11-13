Tras la huella de Chicharito y Jiménez: Armando González, nueva promesa de gol de México

México tiene una nueva promesa de gol. Se llama Armando González, juega para Guadalajara, fue el máximo anotador del torneo Apertura y por ello recibió su primera convocatoria para los amistosos contra Uruguay y Paraguay preparatorios para el Mundial 2026.

Con Javier "Chicharito" Hernández como un recuerdo cada día más lejano para el Tri y con Raúl Jiménez en la recta final de su carrera, La Hormiga González, de 22 años, está llamado a recibir la estafeta de goleador del combinado azteca.

"Siempre ir a la selección nacional es un privilegio y espero que Armando aproveche muy bien la oportunidad. Tiene muchas cualidades para tener un futuro espectacular como seleccionado mexicano", dijo a la AFP Juan Francisco Palencia, histórico delantero del Tri.

De aprendiz a protagonista

Armando González debutó en la primera división con Guadalajara a los 20 años, el 13 de enero de 2024.

"Hay que recordar que no era titular en sus inicios, pero se le abrió la oportunidad y supo mostrarse", subrayó Palencia.

Con los regresos de Chicharito y Alan Pulido a las Chivas, González inició 2025 como aprendiz de ambos delanteros que ya habían sido campeones de goleo con este equipo.

La Hormiga disputó escasos 137 minutos en el torneo Clausura, pero en este Apertura se apoderó de la titularidad respaldado por el entrenador argentino Gabriel Milito.

Detonó como goleador y su efectividad fue clave para que Chivas se rehicieran de un desastroso inicio de torneo y clasificaran a cuartos de final.

"Todos los equipos que pretenden ser protagonistas necesitan tener un goleador, y nosotros lo tenemos", celebró Milito en relación a La Hormiga, llamado así porque de muy niño le tenía miedo a las hormigas.

En el Apertura 2025, González jugó 1.127 minutos y se convirtió en el séptimo campeón de goleo reconocido en la historia de las Chivas.

"No es común que un jugador mexicano sea campeón de goleo. Es un orgullo", resaltó González, quien compartió el cetro con el portugués Paulinho (Toluca) y el brasileño João Pedro (Atlético San Luis).

La Hormiga agradeció a Chicharito, de 37 años, a quien ve como un mentor: "No hay palabras para agradecer lo que Javier ha hecho por mí. Me ayuda a tener más calma, porque a veces puedo estar muy ansioso, pero cuando lo volteo a ver a la banca me dice que estoy haciendo bien las cosas y me da tranquilidad".

"Todo el mérito es de él", dijo Hernández ante el agradecimiento. "Me escucha y yo lo hago solo por la intención de que sea la mejor versión de sí mismo".

En la mira de los consagrados

Conforme avanzaba el torneo Apertura y La Hormiga crecía como goleador, el entorno exigía que Javier Aguirre lo convocara a la selección mexicana.

El llamado llegó para estos partidos contra Uruguay el sábado y Paraguay el martes próximo. Y es que en paralelo a la consagración de González como goleador, se lesionaron tres delanteros habituales del Tri: Santiago Giménez (AC Milan), Julián Quiñones (Al-Qadsiah) y Alexis Vega (Toluca).

Ante esas ausencias, Aguirre podría aprovechar al delantero del Guadalajara.

"Armando tiene muy buen juego aéreo, remata bien con las dos piernas, se coloca bien en el área y tiene gol", analizó Palencia.

"Compite muy bien contra los defensas y tiene muchas oportunidades, ya sea que se las busque él o se las genere el equipo", agregó el mundialista en Francia 1998 y Corea del Sur y Japón 2002.

Otros delanteros legendarios del Tri ven con agrado esta convocatoria de González. "Es un jugador que se supera ante la adversidad, no se atora si las cosas no le salen bien, tiene muy buena mentalidad", declaró Carlos Hermosillo, que jugó los mundiales de México 1986 y Estados Unidos 1994.

"No estoy diciendo que hay que llevarlo al Mundial", agregó. "Hay que ver si es un jugador regular en el siguiente torneo".

Luis García, mundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, destacó que ser el delantaro titular de Guadalajara "no es un tema menor, no es un tema sencillo", pero advirtió que no hay que apresurar el proceso de González ni sobrecargarlo de expectativas.

"Vámonos con calma, hay que dejarlo caminar", dijo García en sus redes sociales.

Por lo pronto, Armando González se prepara debutar con el Tri en esta fecha FIFA contra Uruguay y Paraguay.

"Si llega la oportunidad, daré el mil por ciento para representar a la selección", ofreció La Hormiga más famosa de México.

str/ma