Tras la magia de "Emilia Pérez", Cannes da el turno a Serebrennikov

Tras la sorpresa del musical "Emilia Pérez" de Jacques Audiard, el Festival de Cannes vuelve a los temas sesudos con el cineasta ruso en el exilio Kirill Serebrennikov, que presenta este domingo la biografía de un compatriota suyo, el polémico activista, escritor y político Eduard Limónov.

El 77º Festival de Cannes había adoptado un tono algo sombrío desde el principio, con películas de denuncia social ("Diamant Brut", "Bird") o gélidas ("Kinds of kindness") antes de la explosión de música, color y kistch de "Emilia Pérez", la improbable historia de un capo narcotraficante mexicano que quiere cambiar de sexo.

"Como una rosa que florece en un campo de minas, es un milagro que 'Emilia Pérez' exista: una ópera pop sureña sobre una metamorfosis improbable", afirma la revista estadounidense Variety en una crítica muy positiva del filme.

"Emilia Pérez" fue recibida con una ovación de nueve minutos en la proyección oficial la noche del sábado, y a casi mitad de recorrido del 77º Festival de Cannes, es una clara favorita a la Palma de Oro.

Serebrennikov es un cineasta habitual del certamen, y esta vez opta por adaptar un gran éxito de ventas literario en Francia y el mundo entero, "Limónov" de Emmanuel Carrère, publicado en 2010.

Limónov falleció a los 77 años en 2020 tras una vida peculiar: fue ladronzuelo en Járkov (Ucrania), donde nació, un exiliado errante en Nueva York, poeta antisoviético en Moscú, escritor conocido en París, mercenario en los Balcanes y finalmente de nuevo en Moscú, esta vez como jefe de un grupúsculo ultranacionalista enemigo de Vladimir Putin.

- Un "tipo chiflado" -

"La segunda vez que leí el guión me dije: 'oh no, este tipo está realmente chiflado'" reconoció en una entrevista el británico Ben Whishaw, que encarna a Limónov.

Serebrennikov reconoce por su parte que hay algo de su "autorretrato" en esta película.

El director era considerado en los años 2010 uno de los artistas rusos más audaces de su generación, pero luego sus posiciones en favor de la comunidad LGTB provocaron su arresto domiciliario en 2017. La sentencia cayó en pleno rodaje de "Leto", un deslumbrante retrato de la vanguardia artística de San Petersburgo, presentado en Cannes en 2018.

En junio de 2020 es condenado por desvío de fondos a tres años de cárcel en suspenso y prohibición de salir del país durante ese periodo.

A causa de ello, un año después no pudo viajar a Cannes para presentar "La fiebre de Petrov", una deambulación de dos amigos llena de delirio y alcohol.

Se desquita al año siguiente con "La mujer de Chaikovski", un retrato del genio de la música clásica a través de su esposa. Desde entonces, está en exilio.

Este domingo, la otra cinta a concurso que será proyectada es "The Substance", de la francesa Coralie Fargeat, una película de terror con Demi Moore.

Kevin Costner presentará fuera de competición su primer capítulo de "Horizon, An American Saga", sobre la conquista del Oeste, protagonizado por él mismo y Sienna Miller.

Se trata de "un proyecto ambicioso sobre lo que costó en guerras y violencia la construcción y la expansión" de Estados Unidos, según un comunicado de la muestra.

Hace dos décadas que el autor de "Danza con lobos" no pasa por Cannes. "He esperado el buen momento y estoy orgulloso de poder decir que este momento ha llegado", afirmó, citado en el comunicado.

