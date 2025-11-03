Tras la marcha de Vieira, el Génova gana al fin en Serie A

El Génova, que se separó de su entrenador francés Patrick Vieira el sábado, logró su primera victoria de la temporada en la Serie A, este lunes en Sassuolo (1-2), en la décima fecha del campeonato italiano.

Ruslan Malinovskiy (18') y Leo Oestigaard (90+3) marcaron los goles del conjunto genovés, dirigido para este partido por dos de sus antiguos jugadores, Roberto Murgita y Domenico Criscito.

El Génova abandona la última posición y pasa al puesto 18 con seis puntos, los mismos que el Pisa, 17º y en zona de salvación.

El decano de los clubes italianos de fútbol vivió hasta este lunes el peor inicio de la competición de su historia, con tres empates y seis derrotas.

Según la prensa italiana, el antiguo internacional italiano Daniele De Rossi es el favorito para ocupar el banco del Génova.

