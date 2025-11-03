Tras la marcha de Vieira, el Génova gana al fin en Serie A
El Génova, que se separó de su entrenador francés Patrick Vieira el sábado, logró su primera victoria de la temporada en la Serie A, este lunes en Sassuolo (1-2), en...
- 1 minuto de lectura'
El Génova, que se separó de su entrenador francés Patrick Vieira el sábado, logró su primera victoria de la temporada en la Serie A, este lunes en Sassuolo (1-2), en la décima fecha del campeonato italiano.
Ruslan Malinovskiy (18') y Leo Oestigaard (90+3) marcaron los goles del conjunto genovés, dirigido para este partido por dos de sus antiguos jugadores, Roberto Murgita y Domenico Criscito.
El Génova abandona la última posición y pasa al puesto 18 con seis puntos, los mismos que el Pisa, 17º y en zona de salvación.
El decano de los clubes italianos de fútbol vivió hasta este lunes el peor inicio de la competición de su historia, con tres empates y seis derrotas.
Según la prensa italiana, el antiguo internacional italiano Daniele De Rossi es el favorito para ocupar el banco del Génova.
jr/dar/iga/ag
