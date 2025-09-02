Tras la protesta de Vox ante centro de menores de Hortaleza: "Cada uno se manifiesta por lo que considera oportuno"

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado que "cada uno se manifiesta por lo que considera oportuno" sobre la protesta convocada para este martes por Vox ante el centro de menores de Hortaleza (Madrid).

"Cada uno se manifiesta por lo que considera oportuno, siempre con las reglas del juego y en seguridad y haciendo las cosas como corresponden", ha asegurado Muñoz en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados preguntada por la concentración.

En concreto, Vox convocó para este martes en Hortaleza (Madrid) una protesta en solidaridad con la víctima de la agresión sexual, una adolescente de 14 años, cerca del Centro de Primera Acogida de Hortaleza (Madrid).

"Lo hacemos también en nombre de todas las víctimas de la inmigración ilegal, masiva e incompatible, que ha traído el bipartidismo", ha señalado este martes la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán.

Si bien, la Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la concentración "dirigida a hostigar a los menores en su casa", según ha asegurado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en declaraciones a TVE. También ha apuntado que la Policía Nacional ha situado en "elevado" el riesgo que entrañaba esta concentración.

En este sentido, Muñoz ha indicado que "en libertad, todo el mundo se concentra y se manifiesta por lo que considera oportuno, siempre y cuando dentro de unos límites y de que garantice la seguridad".

"Cada uno se manifiesta contra la democracia o contra las cosas que considera y yo no tengo que valorarlas. Tendrán que preguntarle a Vox por qué hacen esa manifestación y esa concentración y qué les parece a mí. Yo creo que cuando todo entre dentro de lo normal, del orden y de que todo se haga con seguridad, pues cada uno entiende por qué se manifiesta y por qué se concentra", ha subrayado.

Asimismo, la 'popular' ha explicado que el PSOE ha fletado autobuses para "rodear" instituciones como el Parlamento de Andalucía "cuando los andaluces votaron un Gobierno que no era del Partido Socialista.

Además, ha añadido que la izquierda rodeó también la Cámara Baja porque Mariano Rajoy había obtenido una mayoría para ser presidente del Gobierno.

En todo caso, ha apuntado que "las mayores concentraciones" de este país han sido las convocadas por el PP después del asesinato de Miguel Ángel Blanco y también para pedir al presidente del Gobierno que no hiciera la amnistía.

"Se hicieron con normalidad y nosotros nos manifestábamos a favor de la democracia y en contra de vender la democracia a nuestro país por mantener a Pedro Sánchez", ha añadido.