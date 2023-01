TRAS LA SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO FRANCÉS, UN CLIENTE DE CBD.FR GANARÁ SU PROPIO PESO CORPORAL EN FLORES DE CBD

París--(business wire)--ene. 18, 2023--

El 29 de diciembre de 2022, el Consejo de Estado francés anunció la aprobación definitiva de la venta de flores de CBD en Francia. Para celebrar el final de una larga batalla legal, CBD.fr ofrece a uno de sus clientes que compre un producto en su sitio web CBD.fr entre el 17 de enero y el 20 de abril de 2023 la posibilidad de ganar su propio peso corporal en flores de CBD.

Tras la adquisición de CBD.fr en octubre de 2022 por parte de Phytocann Group y el levantamiento de la prohibición de venta, CBD.fr puede ahora dedicar todos sus esfuerzos al desarrollo del negocio en el mercado francés.

Líder actual de la venta en línea de CBD, con más de 500 productos en oferta, CBD.fr reúne a las marcas más conocidas de Francia en diversos sectores, entre ellos: aceites de CBD, flores de CBD, resinas de CBD y CBD para animales, entre otros muchos. Al mismo tiempo, CBD.fr está ampliando su red de franquicias con el objetivo de abrir 400 tiendas en toda Francia de aquí a 2026. Desde el 1 de enero ya se han abierto 18 tiendas CBD.

"La decisión del Consejo de Estado ofrece más seguridad a toda nuestra industria. Supone un gran paso adelante y, para celebrarlo, estamos organizando el concurso más candente del mundo del cannabis. Son subvencionables todas las compras realizadas a partir del 1 de enero. De forma simultánea al concurso, también queremos sensibilizar y reforzar el poder adquisitivo de la población francesa a nuestra manera, ofreciendo productos de alta calidad al alcance de todos. Y también hay un aspecto social que nos toca muy de cerca".

Alexandre Lacarré, fundador del Grupo Phytocann

El 20 de abril de 2023 -día en que se anunciará el ganador- no es una fecha aleatoria. Descubra el ganador a las 16:20 horas del Día 420 - Día Internacional del Cannabis.

