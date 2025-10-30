Tras la tregua comercial, China se vuelve más atractiva para la inversión

Los inversores extranjeros mantienen la cautela pese a la tregua comercial

La bolsa china registra una participación extranjera selectiva

La competencia y la cooperación estimularán el repunte, según los analistas

Por Rae Wee y Jiaxing Li

SINGAPUR/HONG KONG, 30 oct (Reuters) - La última tregua comercial de China con Estados Unidos elimina un gran elemento disuasorio para los inversores extranjeros, que se han mostrado circunspectos durante todo el año a la hora de invertir en un mercado bursátil que ha superado a la mayoría de los principales con su mayor racha anual desde 2019.

Los gestores de dinero extranjeros han sido hasta ahora participantes mesurados y selectivos en un repunte que ha llevado a las acciones chinas a máximos de varios años, temerosos de las presiones de la deflación, la debilidad del consumo en la segunda mayor economía del mundo y las tensiones comerciales.

El acuerdo del jueves entre China y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elimina una fuente de preocupación, hasta cierto punto.

La tregua de un año es la más larga que las dos partes enemistadas han tenido en una relación díscola, y reduce los aranceles a las importaciones chinas, elimina algunos controles sobre las exportaciones de tierras raras del país asiático y permite a sus empresas recibir cierta tecnología estadounidense. Más allá de esos titulares alentadores, los detalles del acuerdo dejaron a los mercados poco impresionados y los analistas señalaron el avance y el compromiso de cooperación como la mejor parte de la tregua. "No creo que este acuerdo comercial cambie nada drásticamente, pero ayuda a mover la aguja en el fomento de la inversión extranjera en China", dijo Kristina Hooper, estratega jefe de mercado con sede en Nueva York de Man Group. "Ha habido cierta preocupación entre los inversores de países como Estados Unidos de que, en algún momento, si invirtieran en China, se verían obligados a desinvertir. Así que cualquier mejoría de las relaciones entre los dos países es una forma de estímulo para invertir en China".

Impulsado por las medidas políticas y las incursiones de la inteligencia artificial china, su índice bursátil de primer orden ha subido una quinta parte este año, mientras que el más accesible índice Hang Seng de Hong Kong es uno de los de mayor rendimiento del mundo este año, con ganancias del 31%, mayores que las del Nasdaq 23%. Pero el dinero extranjero ha jugado sobre seguro, quedándose en sectores en torno a la IA y las iniciativas de autosuficiencia de China, evitando una exposición amplia.

En lo que va de año, los extranjeros han retirado US$3900 millones de los fondos de renta variable dedicados a China que cotizan en el extranjero, según datos de LSEG Lipper.

En relación con su poderío económico, que representa una quinta parte del PBI mundial, China está infraponderada. Los datos de la empresa de servicios financieros Morningstar mostraban que los grandes fondos mundiales tenían una exposición media del 1,43% a China a finales de septiembre. Cusson Leung, director de inversiones de la gestora de patrimonios KGI, con sede en Hong Kong, considera positivas las señales de relajación de las tensiones entre China y Estados Unidos.

"Seguiré aumentando mis posiciones en China con la caída de hoy", dijo Leung. Pero no se trata tanto de las negociaciones comerciales como de una apuesta por la recuperación económica del gigante asiático.

COMPETENCIA Y COOPERACIÓN Para los inversores, aparentemente hay oportunidades incluso si los dos rivales comerciales compiten ferozmente a la vez que cooperan un poco. "Ambas partes siguen pensando en reforzar la seguridad de sus propias cadenas de suministro, lo que brinda oportunidades a sus actores nacionales en distintos sectores", afirmó Chaoping Zhu, estratega de mercados globales de JP Morgan Asset Management en Shanghai, refiriéndose a la búsqueda de fuentes alternativas de tierras raras por parte de Estados Unidos y a la pujanza tecnológica de China. "Tal vez continúe la competencia y, al mismo tiempo, algún tipo de cooperación, y los inversores ya han descontado este escenario. Creo que las posibilidades de subida son ligeramente mayores que las de bajada". Analistas de BNP Paribas y Goldman Sachs esperan que los fuertes impulsos internos hagan subir las acciones chinas. En una nota publicada la semana pasada, Goldman señaló que espera que la política, el crecimiento, las valoraciones y los flujos monetarios hagan subir los índices de China continental y Hong Kong aproximadamente un 30% a finales de 2027. "La combinación de la relajación de la política de la Fed y un dólar más débil puede incentivar a los fondos globales a revisar su caso de inversión en China, y reparar sus persistentes asignaciones infraponderadas a las acciones chinas", señalan.

Aun así, nadie está preparado para poner fin a la guerra comercial, y se recomienda cautela a los inversores. "No hay mucha positividad en los precios, ya que los inversores siguen siendo escépticos en cuanto a la duración de este equilibrio inestable", dijo Devesh Divya, estratega de divisas de Standard Chartered en Singapur.

La incertidumbre se ha reducido, pero sigue siendo un entorno muy difícil para las empresas y multinacionales que desean expandirse o invertir, afirmó.

