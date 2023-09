Por Anushree Fadnavis y Sakshi Dayal

NUEVA DELHI, 7 sep (Reuters) - Cientos de perros callejeros que deambulan por las calles de la capital india, Nueva Delhi, est√°n siendo recogidos por las autoridades y trasladados a refugios en v√≠speras de la cumbre del G20 de este fin de semana, seg√ļn activistas en defensa de los animales y testigos de Reuters.

Las autoridades ya han desalojado muchos barrios marginales de la ciudad y han colocado figuras de langures para ahuyentar a los monos de los espacios p√ļblicos antes de la reuni√≥n.

A la cumbre del G20, la mayor reunión de líderes mundiales celebrada en la capital india, asistirán, entre otros, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el primer ministro británico, Rishi Sunak; el príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman; el primer ministro canadiense, Justin Trudeau; y el primer ministro japonés, Fumio Kishida.

La Corporación Municipal de Delhi (MCD, por su sigla en inglés) no vinculó directamente el retiro de perros vagabundos con la cumbre, afirmando que los canes se recogen "sólo por necesidad urgente".

Sin embargo, las ambulancias utilizadas para la recogida de perros callejeros, vistas por Reuters, mostraban carteles de "En servicio por G-20".

Seg√ļn datos del gobierno, en Delhi hay m√°s de 60.000 perros callejeros, a los que muchos de sus 20 millones de habitantes alimentan y miman, pero no son raros los casos en que atacan a personas.

En agosto, la MCD emiti√≥ una orden para retirar a los perros callejeros "de las inmediaciones de lugares prominentes con vistas a la cumbre del G-20", pero la retir√≥ dos d√≠as despu√©s a ra√≠z de una reacci√≥n adversa del p√ļblico.

Seg√ļn los defensores de los animales, la semana pasada el ayuntamiento empez√≥ a capturar perros callejeros "de forma inhumana", sin utilizar los m√©todos de "captura con red o a mano" que exigen las directrices.

Hasta la fecha se han capturado casi 1.000 perros en zonas como el aeropuerto y la sede del G20.

Testigos de Reuters vieron a equipos de la MCD capturando perros con varas con un lazo en un extremo. A continuación, arrastraban a los animales hasta las ambulancias.

"Lo que está haciendo India es irónico dado el tema del G20: una tierra, una familia, un futuro. Es hipócrita hablar de un futuro compartido cuando no dejamos espacio para nuestros congéneres", declaró Ambika Shukla, fideicomisaria de la organización no gubernamental People for Animals.

Sanjay Mohapatra, fundador de la ONG House of Stray Animals, calificó la acción de "innecesaria".

"Si los delegados ven a gente alimentando a perros callejeros, se creará una buena impresión del país", afirmó.

La MCD, en un comunicado, declaró que se estaba siguiendo la pista de los perros capturados y que serían devueltos al lugar de donde fueron sacados, pero no dio un calendario.

"Todos los perros están a salvo y cómodos, con la ayuda médica necesaria a su disposición", afirmó.

Friendicoes, uno de los grupos que colaboran con la MCD en la recogida de los canes, declaró que había recogido 234 perros con redes y los había trasladado a sus tres refugios de la ciudad.

Im√°genes de Reuters mostraban a los animales dentro de jaulas, con una pizarra blanca colgada a la entrada en la que se detallaba el "n√ļmero de ficha" asignado a cada uno de ellos, as√≠ como su sexo y el color de su pelaje.

"Hemos parado el trabajo ahora, ya que hemos alcanzado la capacidad máxima. Los perros serán liberados en los mismos lugares en los que fueron recogidos tras la cumbre", declaró la cofundadora Geeta Seshamani.

(Reporte de Anushree Fadnavis y Sakshi Dayal; Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)