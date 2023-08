MILÁN (AP) — Luciano Spalletti fue nombrado seleccionador de Italia el viernes, apenas tres meses después de que dejó al Napoli argumentando que necesitaba un descanso.

Spalletti reemplazará a Roberto Mancini, quien renunció sorpresivamente el domingo tras un periodo de altibajos que incluyó el título del Campeonato Europeo en 2021 y, al año siguiente, un fracaso en la eliminatoria que dejó a los Azzurri fuera del Mundial por segunda ocasión consecutiva.

Con una táctica ofensiva que se llevó a los elogios en toda Europa mientras condujo al Napoli a su primer título de la Serie A en más de tres décadas la campaña anterior, Spalletti era el favorito para quedarse con el puesto. La Federación de Fútbol de Italia anunció que las partes llegaron a un acuerdo.

De acuerdo con la Federación, Spalletti comenzará en su nueva posición el 1 de septiembre, antes de disputar encuentros de la ronda eliminatoria a la Euro 2024 ante Macedonia del Norte y Ucrania el 9 y 12 de septiembre, respectivamente.

No se reveló por cuánto tiempo es el contrato con el entrenador de 64 años, pero la prensa italiana reportó que el trato cubre la Copa Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

“Le damos la bienvenida a Spalletti”, dijo el presidente de la Federación Gabriele Gravina. "La selección nacional necesitaba un gran entrenador y estoy muy feliz de que aceptara el papel a cargo de los Azzurri.

“Su entusiasmo y su capacidad serán fundamentales para los retos que le esperan a Italia en los próximos meses”.

La Federación añadió en su breve comunicado que la presentación oficial de Spalletti ocurrirá la próxima vez que la selección se junte para los próximos encuentros de eliminatoria.

Spalletti soltó las riendas del Napoli después de llevarlo a ganar su primer título de liga en 33 años. Dijo en su momento que se tomaría un año sabático y agregó que estaría abierto a dirigir a la selección tras un año fuera.

La renuncia de Mancini abrió la oportunidad antes de lo esperado.

Pero cuando Spalletti dejó al Napoli firmó un documento que incluía una cláusula de 3 millones de euros (3,3 millones de dólares) que se tendría que pagar si regresaba a trabajar antes del año.

Los abogados de la Federación aseguran que la cláusula sólo se aplica para clubes que son rivales del Napoli. Pero el presidente del equipo Aurelio De Laurentiis se mantiene firme que también es aplicable para la selección.

“Pedí garantías que (Spalletti) respetaría el año sabático, incluyendo una penalización si no cumplía su compromiso”, dijo De Laurentiis recientemente en un comunicado. “La Federación no debería sentirse desanimada al tener que pagar un millón de euros por año a nombre del entrenador para liberarlo de sus obligaciones contractuales (un compromiso no sólo con el Napoli, si no con los millones de seguidores). Esto es incoherente".

“Admito, los tres millones de euros no son mucho para el Napoli e incluso menos para mí, pero la cuestión en esta caso no es sobre ‘el dinero’, sino cuestión de principios".