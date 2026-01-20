Tras los ataques de Trump, Macron dice que no cederá ante los matones

Por Michel Rose y Ingrid Melander

DAVOS, Suiza, 20 ene (Reuters) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el martes que Europa no cederá ante los matones ni se dejará intimidar, en una mordaz crítica a la amenaza de su par estadounidense, Donald Trump, de imponer fuertes aranceles si Europa no le deja hacerse con Groenlandia.

Mientras otros líderes europeos trataron de mantener un tono comedido para evitar que la disputa transatlántica se intensifique, Macron señaló que

Francia y Europa no aceptarán “de forma pasiva la ley del más fuerte” en el Foro Económico Mundial de Davos, añadiendo que hacer lo contrario conduciría a su “vasallaje”.

Asimismo, afirmó que Europa seguirá defendiendo la soberanía territorial y el estado de derecho, a pesar de lo que denominó como un giro hacia un mundo sin reglas. Añadió que la Unión Europea también podría responder con duras sanciones comerciales.

“Preferimos respeto en lugar de matones”, dijo Macron. “Y preferimos el estado de derecho a la brutalidad”.

Macron llevó gafas de sol de aviador durante su discurso, que el Palacio del Elíseo dijo que era para proteger sus ojos debido a la rotura de un vaso sanguíneo.

El mandatario francés pronunció el discurso después de que Trump amenazó con imponer enormes aranceles contra el vino y el champán franceses y publicó mensajes privados de Macron, una inusual violación de la discreción diplomática.

Trump prometió el sábado que aplicará una oleada de aranceles crecientes a partir del 1 de febrero a varios aliados europeos, entre ellos Francia, hasta que se permita a Estados Unidos adquirir Groenlandia, un paso que los principales Estados de la UE tacharon de chantaje.

La “acumulación interminable” de nuevos aranceles por parte de Washington es “fundamentalmente inaceptable”, dijo Macron en Davos, “más aún cuando se utilizan como palanca contra la soberanía territorial”.

