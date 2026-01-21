Tras Minneapolis, los demócratas enfrentan vulnerabilidades para combatir a Trump en inmigración

WASHINGTON (AP) — Los demócratas planeaban hacer campaña en las elecciones intermedias centrándose en la asequibilidad y la atención médica, dos temas en los que los estadounidenses están particularmente descontentos con el presidente Donald Trump.

Sin embargo, la agresiva represión migratoria en Minnesota, incluyendo la muerte de Renee Good durante una confrontación con agentes federales, ha alterado el plan del partido.

Ahora los demócratas tratan de convertir la indignación visceral en una estrategia política, aunque hay poco consenso sobre cómo avanzar en temas donde el partido ha tenido dificultades recientemente para ganarse la confianza de los votantes.

Algunos demócratas quieren abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una propuesta que recuerda la retórica de “desfinanciar a la policía” del primer mandato de Trump, y destituir a funcionarios de la administración como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Otros han adoptado un enfoque diferente, presentando legislación destinada a frenar los supuestos abusos por parte de agentes federales. Pero esas ideas han sido criticadas por activistas como insuficientes, y hay una creciente presión para obstruir la financiación de las deportaciones.

“Somos demócratas. Estoy seguro de que vamos a tener 50 ideas diferentes y 50 maneras diferentes de decirlo”, dijo Chuck Rocha, un estratega del partido que está asesorando a varios candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado sobre inmigración este año.

Si los demócratas no logran encontrar el equilibrio adecuado, podrían poner en peligro sus esfuerzos para recuperar el control del Congreso y las legislaturas estatales en todo el país. También podrían obstaculizar la oportunidad de reconstruir la credibilidad con los votantes cuyo descontento con la ley de seguridad fronteriza del presidente demócrata Joe Biden ayudó a devolver a Trump, un republicano, a la Casa Blanca.

Neera Tanden, presidenta del Centro para el Progreso Estadounidense y exasesora de política doméstica de Biden, opina que el partido puede encontrar el equilibrio.

“No es demasiado pedir tener un gobierno que pueda producir una frontera segura, que pueda deportar a personas que no están legalmente aquí, y que también pueda respetar los derechos civiles y humanos de las personas”, dijo a The Associated Press. “Este país ha hecho eso antes, y puede hacerlo de nuevo”.

Escenas violentas exigen una fuerte respuesta demócrata

Las redadas de inmigración se han extendido de ciudad en ciudad desde que Trump asumió el cargo, pero la última operación en Minnesota ha generado algunas de las controversias más intensas.

Good, de 37 años, fue fatalmente baleada por un agente federal a principios de este mes, lo que provocó protestas y respuestas airadas de los líderes demócratas locales. Funcionarios de la administración acusaron a Good de intentar arrollar a un agente con su automóvil, una explicación que ha sido ampliamente disputada basándose en videos que circulan en línea.

“Creo que el partido está muy unido en nuestro desprecio y preocupación ciertamente por las acciones del DHS y el ICE”, dijo en referencia al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el legislador Robert Garcia, de California, el principal demócrata en la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes. “Deberíamos hacer campaña por la equidad y el debido proceso para todas las personas”, agregó Garcia, “lo cual está siendo violado cada día por ICE y DHS. Deberíamos ser agresivos en esa postura”.

Pero enfrentarse a la administración requiere que los demócratas se adentren en un terreno político difícil.

Aproximadamente cuatro de cada diez adultos en Estados Unidos confiaban más en los republicanos para manejar la inmigración, según una encuesta de Washington Post/Ipsos de septiembre, más que los casi tres de cada diez que dijeron lo mismo sobre los demócratas.

En el tema del crimen, los republicanos también tenían la ventaja. Un 44% opina que los republicanos son mejores, en comparación con el 22% para los demócratas.

Los republicanos se sienten confiados de que sus mensajes entrelazados sobre el crimen y la inmigración resonarán con los votantes en las elecciones de este año. Con frecuencia destacan a criminales violentos detenidos o deportados, minimizando ejemplos de migrantes no violentos que han sido atrapados.

“Si los demócratas quieren hacer de 2026 un referéndum sobre qué partido defiende políticas de inmigración fuertes y protege la seguridad pública, tomaremos esa lucha cualquier día de la semana”, dijo la portavoz del Comité Nacional Republicano, Delanie Bomar.

Algunos demócratas están más interesados en usar el tema como una forma de volver a los mensajes centrales sobre la atención médica y el costo de vida.

“Quiero que todos entiendan, los recortes a su atención médica son lo que está pagando para que el ICE haga esto”, dijo la semana pasada la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez. “Los recortes a su atención médica son lo que está pagando por esto”.

Los estrategas demócratas han circulado el clip como un ejemplo de un discurso potencialmente efectivo, particularmente después de que Trump recortó fondos para algunos programas de red de seguridad durante su primer año en el cargo.

Trump enfrenta sus propios desafíos de opinión pública

La aprobación del presidente puede estar disminuyendo en el tema de la inmigración.

Su índice de aprobación en el tema ha caído desde el inicio de su mandato, según una encuesta del Centro de Investigación de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, del 49% en marzo al 38% en enero de este año.

Juan Proaño, director general de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, el grupo de derechos civiles hispano más antiguo en Estados Unidos, dijo que las redadas han perjudicado políticamente a Trump.

“Los miembros republicanos del Congreso están realmente incómodos con estas agencias y sus tácticas existentes, porque saben que les va a perjudicar en casa cuando llegue el ciclo electoral”, indicó.

Proaño dijo que estaba decepcionado por cómo los demócratas se habían acomodado a la administración Trump en inmigración en el último año, pero elogió los cambios en la estrategia del partido desde la muerte de Good.

“Pienso que todos se quedaron sin aliento con eso, y pienso que ha habido un cambio marcado desde entonces”, indicó.

Algunas personas que han apoyado vocalmente a Trump en el pasado, como el presentador de pódcast Joe Rogan, han expresado reservas.

“¿Realmente vamos a ser la Gestapo?”, preguntó recientemente.

Pero Trump no ha mostrado ninguna señal de retroceder. La administración ha aumentado el número de agentes federales desplegados en Minnesota y el Departamento de Justicia emitió citaciones a líderes demócratas del estado, incluyendo al gobernador Tim Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, como parte de una investigación sobre si obstruyeron o impidieron las operaciones de la ley.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, quien solía liderar el partido en su natal Minnesota, dijo que “hay mucho dolor y angustia”.

“Es desgarrador”, comentó en una entrevista reciente. “Es escalofriante pensar que esto es Estados Unidos, lo que se supone que es un faro de democracia y libertad”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.