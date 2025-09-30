Tras perder el Balón de Oro, Lamine Yamal a desquitarse ante un diezmado París SG

Segundo en el Balón de Oro, el extremo del Barcelona Lamine Yamal tendrá la ocasión de desquitarse el miércoles ante el PSG, aunque el club francés, que copó buena parte de esos prestigiosos premios tras la gran temporada pasada, llega a la ciudad condal diezmado por las bajas.

Precisamente fue la estrella del PSG, Ousmane Dembélé, quien logró el galardón al mejor jugador del mundo, aunque el atacante francés será una de las ausencias por lesión del cuadro de Luis Enrique en Montjuïc.

La pasada temporada Yamal lideró al equipo azulgrana hasta las semifinales de la competición continental cuando todavía tenía 17 años, donde quedó eliminado frente al Inter (7-6 en el cómputo global) pese a la actuación estelar del joven delantero en ambos partidos.

Tras la eliminación Yamal prometió que llevaría la copa a Barcelona, que no gana el torneo continental desde 2015, cuando estaba bajo la batuta del argentino Lionel Messi y entrenaba al equipo Luis Enrique, ahora en el banco rival.

Cuatro victorias sin el delantero

Nadie discute la calidad y el peso de Yamal en el juego barcelonista, pero el equipo azulgrana ha demostrado esta misma temporada que no depende de un solo jugador.

El cuadro culé ha ganado cinco partidos consecutivos, los primeros cuatro de ellos sin el internacional español por un problema en la ingle.

El domingo, ante la Real Sociedad, tuvo un impacto inmediato tras entrar en el minuto 58: el extremo derecho encaró el área para asistir al polaco Robert Lewandowski, quien anotó el gol de la victoria (2-1). Sólo llevaba un minuto sobre el césped.

Su vuelta sirve de bálsamo por las numerosas bajas que sufre el equipo como la del portero Joan García y el brasileño Raphinha. Ambos se unieron a los lesionados Fermín López y Gavi.

"Estoy feliz de tenerlo de regreso, lo mostró directamente, su increíble fuerza para crear oportunidades, para dar el último pase", señaló Flick.

"Escalar para llegar a la cima"

A pesar de su edad, Yamal ha disputado más de 100 partidos con el Barcelona y anotó 27 goles. Desde su debut con 15 años en 2023, levantó dos títulos ligueros también.

Al futbolista, que conquistó la Eurocopa 2024 con España, se lo compara a menudo con Messi, ganador de ocho Balones de Oro.

Además, Yamal heredó su icónico dorsal 10 al comienzo de esta temporada, también usado por Diego Maradona y Ronaldinho, también estrellas del Barça en tiempos pasados.

Sólo el tiempo dirá si Yamal será capaz de alcanzar la longevidad de Messi, pero hasta ahora ha superado cada desafío al que se ha enfrentado.

Messi no ganó su primer Balón de Oro hasta los 22 años y el brasileño Ronaldo sigue siendo el vencedor más joven con 21 años.

Yamal aún tiene tiempo para lograr otro récord, como ha hecho con otros: tener el honor de ser el más joven en levantar el trofeo.

"Hay que escalar para llegar a la cima", escribió Yamal en Instagram tras la entrega de los premios en París. Ante el PSG, puede ser el primer peldaño.

- "Misma mentalidad" -

El PSG espera sobreponerse a la ausencia de Dembélé, lesionado con la selección francesa durante el parón internacional a principios de septiembre.

Además, tras una larga y agotadora temporada terminada a mediados de julio, el PSG se ha resentido las últimas semanas con las lesiones sucesivas de Désiré Doué, el portugués Joao Neves y el brasileño Marquinhos. Y, a última hora, se sumó el georgiano Khvicha Kvaratskhelia a la enfermería.

El portugués Vitinha, inicialmente en duda, finalmente estará presente, mientras que su compatriota Neves también regresará tras perderse tres partidos.

Este encuentro debería ser el gran duelo de la segunda jornada de la liguilla de Champions: dos equipos con principios ofensivos definidos y ejecutados por virtuosos.

Por ahora, los hombres de Luis Enrique consiguieron cinco victorias en la Ligue 1 y solo una derrota (1-0 contra el Olympique de Marsella) y una contundente victoria frente al Atalanta en su estreno en Champions (4-0).

El Barça viene de arrebatar el domingo el liderato liguero al Real Madrid y también se impuso en su debut continental en Newcastle (2-1).

"Es un verdadero placer jugar contra un equipo que tiene la misma mentalidad (...). Uno de los mejores equipos del mundo que juega un fútbol muy ofensivo como nosotros, que defiende con intensidad", aseguró Luis Enrique.

