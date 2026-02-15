Tras polémica sobre Gaza la Berlinale pide calma ante presiones para tomar partido

La dirección del Festival de Cine de Berlín defendió el derecho de los artistas a ejercer la libertad de expresión "del modo que ellos decidan", en un intento por cerrar la polémica que suscitó el cineasta Wim Wenders al negarse a hablar de política cuando le preguntaron sobre Gaza.

Los artistas "son libres de ejercer su derecho a la libertad de expresión del modo que ellos decidan", insistió la directora del festival, Tricia Tuttle, en un comunicado.

Apuntó que no se puede esperar que actores y cineastas "se pronuncien sobre cada tema político que se les plantee, a menos que así lo deseen".

El inicio de la Berlinale estuvo marcado por una polémica tras las declaraciones del presidente del jurado, el director alemán Wim Wenders, que llamó a "mantenerse al margen de la política" y dijo que los cineastas deben "hacer el trabajo de la gente, no el de los políticos", frente a los cuales el cine debe actuar como contrapeso.

El director, de 80 años, respondía a una pregunta sobre el hecho de que la Berlinale no había adoptado una posición clara para condenar las acciones de Israel en Gaza.

En ese sentido, Tuttle indicó que no creía que "haya un solo cineasta seleccionado en este festival que sea indiferente a lo que sucede en el mundo, que no tome en serio los derechos, las vidas y el inmenso sufrimiento de las personas en Gaza y Cisjordania, en la República Democrática del Congo, en Sudán, en Irán, en Ucrania, en Minneapolis, y en un número aterrador de lugares".

"Los directores se expresan constantemente. Se expresan a través de su trabajo. Hablan de su trabajo. Hablan, a veces, de geopolítica, en relación o no con sus películas", añadió la directora.

"En un entorno mediático dominado por las crisis, ya no queda mucho oxígeno para una verdadera conversación sobre el cine o la cultura, a menos que también pueda integrarse en la actualidad", opinó.

La declaración de Wim Wenders suscitó controversia y provocó la retirada del festival de la novelista india Arundhati Roy.