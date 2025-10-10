Tras recibir el Premio Nobel de la Paz, Machado dice: "Estamos en el umbral de la victoria"

10 oct (Reuters) - La líder venezolana María Corina Machado dijo el viernes tras recibir el Premio Nobel de la Paz que la oposición está "en el umbral de la victoria" o lograr la democratización del país.

Machado, una ingeniera industrial de 58 años, no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por la prohibición de un tribunal venezolano, en las que buscaba disputar el cargo al mandatario Nicolás Maduro, que lo ha ejercido desde 2013.

"Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad", sostuvo Machado en X.

"Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia. ¡Venezuela será libre!", agregó.

Machado es la primera persona de Venezuela en ganar el Premio Nobel de la Paz y la sexta de Latinoamérica. (Escrito por Javier Leira, Editado por Manuel Farías)