Tras retiro de camarones, EE.UU. detecta contaminación radiactiva en especias de Indonesia

Los reguladores federales estadounidenses han detectado posible contaminación radiactiva en un segundo producto alimenticio enviado a Estados Unidos desde Indonesia, mientras el retiro de camarones potencialmente contaminados continúa. El descubrimiento añade preguntas sobre la fuente de este inusual problema.

La semana pasada, funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) bloquearon la importación de todas las especias de PT Natural Java Spice de Indonesia después de que inspectores federales detectaran cesio 137 en un embarque de clavos de olor enviado a California.

Esto se suma a la alerta de importación impuesta en agosto a la empresa PT Bahari Makmuri Sejati, o BMS foods, que envía millones de kilos de camarones a Estados Unidos cada año.

Esto es lo que necesitas saber sobre la posible contaminación con cesio 137:

¿Qué es el cesio 137?

El cesio 137 es un isótopo radiactivo creado como subproducto de reacciones nucleares, incluidas bombas atómicas, pruebas, operaciones de reactores y accidentes. Está ampliamente distribuido en todo el mundo, y se encuentran trazas en el medio ambiente, incluyendo suelo, alimentos y aire.

¿Qué han encontrado los funcionarios de EEUU?

Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detectaron cesio 137 en contenedores de carga para camarones enviados por PT Bahari Makmur Sejati a varios puertos de Estados Unidos. Los funcionarios de la CBP señalaron la posible contaminación a la FDA, que realizó pruebas a muestras de los camarones y detectaron cesio 137 en una muestra de camarones empanizados.

La empresa ha enviado alrededor de 38 millones de kilogramos (84 millones de libras) de camarones a puertos de Estados Unidos este año, según datos de Import Genius, una empresa de análisis de datos comerciales. Suministra alrededor del 6% de los camarones importados por Estados Unidos.

Este mes, funcionarios de la FDA detectaron cesio 137 en una muestra de clavos de olor exportados por PT Natural Java Spice, que envía especias a Estados Unidos y otros países.

Los registros muestran que la empresa envió alrededor de 200.000 kilogramos (440.000 libras) de clavos de olor a Estados Unidos este año.

¿Cuáles son los riesgos para la salud?

Ningún alimento que haya activado alertas o haya dado positivo ha sido puesto a la venta en Estados Unidos, enfatizaron los funcionarios de la FDA.

Sin embargo, cientos de miles de paquetes de camarones congelados importados vendidos en Kroger y otras tiendas de comestibles en todo Estados Unidos han sido retirados porque pueden haber sido fabricados bajo condiciones que permitieron su contaminación, dijo la agencia.

Aunque el riesgo parece ser pequeño, los alimentos podrían representar con el tiempo una "preocupación potencial para la salud" para las personas expuestas a bajos niveles de cesio 137.

Los niveles de contaminación detectados están muy por debajo del nivel que podría desencadenar la necesidad de protecciones de salud, pero la exposición a largo plazo podría aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer.

¿De dónde proviene la contaminación?

No está claro si hay una fuente común de contaminación para los camarones y las especias. Los funcionarios de la FDA y de la CBP dijeron que sus investigaciones continúan. Las dos instalaciones de procesamiento parecen estar a unos 800 kilómetros (500 millas) de distancia en Indonesia.

El metal contaminado o el metal fundido en un sitio industrial cerca de la planta de procesamiento de camarones en Indonesia puede ser la fuente del material radiactivo, según el Organismo Internacional de Energía Atómica. Los reguladores nucleares en Indonesia dijeron que detectaron el isótopo radiactivo en el sitio ubicado en las afueras de Yakarta.

Es posible que ese tipo de contaminación pueda provenir del reciclaje de equipo médico antiguo que contenía cesio 137, según Steve Biegalski, un experto en medicina nuclear del Instituto de Tecnología de Georgia.

Los contenedores de transporte contaminados o los métodos de envío, como camiones, barcos o materiales compartidos, también podrían ser una fuente, indicó.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Por ahora, los consumidores deben evitar comer o servir camarones retirados por posible contaminación con cesio 137, dijo la FDA.

Hasta la fecha, cuatro empresas han emitido retiros de camarones desde agosto, incluidas las enumeradas aquí.

1. 21 de agosto de 2025: Retiro de Southwind Foods, LLC

2. 22 de agosto de 2025: Retiro de Beaver Street Fisheries, LLC

3. 27 de agosto de 2025: Retiro de AquaStar (USA) Corp – Marca Kroger

4. 28 de agosto de 2025: Retiro de AquaStar (USA) Corp – Marca Aqua Star

5. 29 de agosto de 2025: Retiro de Southwind Foods, LLC – Expansión del retiro original

6. 19 de septiembre de 2025: Retiro de AquaStar (USA) Corp – Expansión del retiro original

23 de septiembre de 2025: Retiro de Southwind Foods, LLC – Expansión del retiro original 8. 23 de septiembre de 2025: Retiro de Lawrence Wholesale, LLC – Marca Kroger