HONG KONG (AP) — Lionel Messi mandó el lunes otro mensaje conciliador a las aficionados en Hong Kong y China continental mediante un mensaje de video en las redes sociales en el que explicó el motivo de su ausencia en un partido amistoso este mes, e insistió que la política no terció en la toma de su decisión.

Messi decepcionó a los hinchas en Hong Kong y al gobierno de la ciudad al permanecer en la banca durante el encuentro entre el Inter Miami y un combinado local el 4 de febrero. El astro argentino y el club de la MLS aseguraron que padecía una dolencia en el aductor, pero el enojo se extendió a China continental tras verlo jugar 30 minutos en Tokio contra Vissel Kobe cuatro días después.

Tras el partido en Tokio, el diario gubernamental chino Global Times publicó un editorial en el que destacó una “teoría” sin evidencia de que Messi tuvo “motivación política” y que “fuerzas externas” buscaban humillar a Hong Kong.

Al acentuarse las críticas en las redes sociales de China, las autoridades deportivas de la ciudad de Hangzhou cancelaron el partido amistoso del próximo mes entre Nigeria y el campeón mundial Argentina en China por “las razones que todos saben”.

En su video de dos minutos que fue publicado el lunes en la plataforma china Weibo, Messi expresó que quería aclarar lo ocurrido.

“Como todos saben, siempre quiero jugar y estar en todos los partidos", dijo Messi en español y con subtítulos en inglés. "Escuché que no había querido jugar por temas políticos y muchas cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así, directamente no hubiese viajado ni a Japón ni hubiese ido tantas veces como fui a China en diferentes ocasiones”.

Messi indicó que no pudo jugar debido a una inflamación en el aductor, dolencia que empeoró tras disputar otro amistoso en Arabia Saudí.

"Intenté entrenar y hacer un esfuerzo el día anterior por toda la gente que había. De hecho hice lo que pude y estuve en la clínica con todos los chicos que había. Pero la verdad no podía jugar porque sentía molestias y tenía riesgos de ir a peor”, señaló.

“Pasaron los días, me sentí un poco mejor y por eso jugué un rato en Japón para seguir mejorando físicamente por todo lo que se me viene ahora, porque necesitaba jugar y agarrar ritmo nuevamente”, agregó. “Creo que ya lo había dicho, pero creía que era importante volver a repetirlo después de todo lo que se está hablando. Mandarle un cariño muy grande a toda la gente de China y espero que nos podamos ver pronto”.

De momento no se puede precisar si el empeño de Messi por aplacar el desastre de relaciones públicas le permitirá volver pronto a China. Aparte del partido en Hangzhou, la Albiceleste había pautado un amistoso contra Costa de Marfil, flamante campeón de África, en Beijing el próximo mes.

Pero tras lo ocurrido en Hong Kong, la Federación China de Fútbol anunció que la ciudad había cancelado el partido.

Los organizadores en Hong Kong game, Tatler Asia, se disculparon por la ausencia de Messi y ofrecieron un reembolso del 50% a los que compraron boletos en el mercado oficial.

Las entradas para el partido costaron hasta un máximo de 4.880 dólares hongkoneses (624 dólares) cada uno.