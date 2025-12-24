Tras sanciones de EE. UU. a europeos, Londres respalda libertad de expresión

(ANSA-AFP) - LONDRES, 24 DIC - El gobierno del Reino Unido afirma estar "plenamente comprometido" con el apoyo a la libertad de expresión: así lo declaró en un comunicado después de que Estados Unidos impusiera la prohibición de visados a cinco ciudadanos europeos que trabajan para regular el sector tecnológico y combatir la desinformación online, entre ellos el excomisario europeo Thierry Breton. "El Reino Unido está plenamente comprometido con la defensa del derecho a la libertad de expresión", declaró un portavoz del gobierno británico. "Si bien cada país tiene derecho a establecer sus propias normas de visados", añadió, "apoyamos las leyes e instituciones que trabajan para mantener internet libre del contenido más dañino". (ANSA-AFP).