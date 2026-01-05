Tras su captura, Maduro está detenido en notoria cárcel de Brooklyn

NUEVA YORK (AP) — La cárcel de Brooklyn que alberga al presidente venezolano Nicolás Maduro es una instalación tan problemática que algunos jueces se han negado a enviar personas allí, incluso cuando ha alojado a famosos reclusos como R. Kelly y Sean “Diddy” Combs.

Inaugurado a principios de la década de 1990, el Centro de Detención Metropolitano, o MDC Brooklyn, actualmente alberga a unos 1.300 reclusos.

Es el lugar habitual para las personas que esperan juicio en los tribunales federales de Manhattan y Brooklyn, albergando presuntos gánsteres y traficantes de drogas junto a algunas personas acusadas de delitos de cuello blanco.

Una multitud de expatriados venezolanos, muchos envueltos en banderas, se reunió en las aceras fuera de la cárcel el sábado por la noche para celebrar la captura de Maduro. La multitud vitoreó cuando llegó al lugar la caravana policial que se creía transportaba al líder depuesto y a su esposa.

Maduro no es el primer presidente de un país en ser encarcelado allí.

Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, fue encarcelado en el MDC Brooklyn mientras estaba en juicio por traficar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Condenado y sentenciado a 45 años de prisión, Hernández fue indultado y liberado por el presidente Donald Trump en diciembre.

Los detenidos actuales incluyen al cofundador del cartel de drogas de Sinaloa Ismael “El Mayo” Zambada García, y a Luigi Mangione, acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare. Entre los reclusos anteriores se encuentran el magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried y Ghislaine Maxwell, la amiga íntima de Jeffrey Epstein.

Ubicada junto a un centro comercial en un área industrial frente al mar y a la vista de la Estatua de la Libertad, la cárcel ha sido descrita, en su peor momento, como un “infierno en la tierra” y una “tragedia continua”.

Los detenidos y sus abogados se han quejado durante mucho tiempo de la violencia desenfrenada. Dos prisioneros fueron asesinados por otros reclusos en 2024, y los trabajadores de la cárcel han sido acusados de aceptar sobornos o proporcionar contrabando.

Durante el invierno de 2019, un corte de energía sumió la instalación en una oscuridad fría durante una semana.

Recientemente, sin embargo, la Oficina Federal de Prisiones dice que ha trabajado para mejorar las condiciones.

La instalación agregó personal correccional y médico, resolviendo más de 700 solicitudes de mantenimiento atrasadas y respondiendo a las preocupaciones de los jueces. También se realizaron mejoras en las líneas eléctricas y de plomería, el servicio de alimentos y los sistemas de calefacción y aire acondicionado.

Además de las mejoras físicas, las autoridades federales han intentado tomar medidas enérgicas contra el crimen dentro de la prisión. En marzo pasado, 23 reclusos fueron acusados de delitos que van desde el contrabando de armas en una bolsa de Doritos hasta el apuñalamiento de un hombre condenado por el asesinato de la leyenda del hip-hop Jam Master Jay.

“En resumen, el MDC Brooklyn es seguro para los reclusos y el personal”, declaró la Oficina de Prisiones en septiembre. La población de reclusos también disminuyó de 1.580 en enero de 2024, lo que, según dijo, llevó a una “disminución sustancial” del crimen y el contrabando.

Durante su estadía, Maduro probablemente verá algunas caras conocidas si se le permite salir de los cuartos aislados donde inicialmente será alojado.

Uno de ellos es Hugo Carvajal, el exjefe de espionaje venezolano que rompió filas con Maduro en 2019 y ha indicado que quiere cooperar con las autoridades de Estados Unidos.

También está Anderson Zambrano-Pacheco, un presunto miembro de la banda venezolana Tren de Aragua que fue arrestado el año pasado en Nueva York por cargos de armas de fuego. Zambrano-Pacheco estaba entre los capturados en un video de seguridad aterrorizando a los residentes en un complejo de apartamentos en un suburbio de Denver, un incidente que Trump mencionó repetidamente durante su campaña presidencial.

El MDC ha atraído más escrutinio desde 2021, cuando la Oficina de Prisiones cerró su otra cárcel de la ciudad de Nueva York —el Centro Correccional Metropolitano— después de que el suicidio de Jeffrey Epstein allí destacara su seguridad laxa, infraestructura en ruinas y condiciones peligrosas y sórdidas.

El corresponsal Joshua Goodman en Miami contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.