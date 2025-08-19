Tras su triunfo en Cincinnati, Alcaraz tiene a tiro el N° 1 de la ATP

Tras su victoria en el Masters 1000 de Cincinnati el lunes, por la retirada de Jannik Sinner en la final, Carlos Alcaraz tiene a tiro el N.1 del ranking que ocupa el italiano y tendrá la primera ocasión de superarle en el US Open que comenzará el domingo.

En el Grand Slam norteamericano, Sinner tiene que defender los 2000 puntos obtenidos gracias a su título del año pasado, logrado al vencer en la final al estadounidense Taylor Fritz.

En cambio, Alcaraz, eliminado el año pasado en segunda ronda, tiene muy pocos puntos que defender (50) por lo que es presumible que sume muchos si llega a las últimas rondas.

En la clasificación de la ATP publicada este martes, el italiano cuenta con 1890 puntos de ventaja sobre el español, que no ocupa el N.1 del ranking desde agosto de 2023, hace ya dos años.

El único cambio en el Top 10 es la entrada del ruso Karen Khachanov (9º) en detrimento del danés Holger Rune (11º).

La mayor progresión la protagoniza el francés Terence Atmane, sorprendente semifinalista en Cincinnati tras haber derrotado, entre otros, a Fritz y Rune, y que gracias a este resultado da un salto de 67 plazas y se coloca 69º en la clasificación.

-- Clasificación ATP a 19 de agosto de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.480 pts

2. Carlos Alcaraz (ESP) 9590

3. Alexander Zverev (GER) 6230

4. Taylor Fritz (USA) 5575

5. Jack Draper (GBR) 4440

6. Ben Shelton (USA) 4280

7. Novak Djokovic (SRB) 4130

8. Alex De Minaur (AUS) 3545

9. Karen Khachanov (RUS) 3240 (+3)

10. Lorenzo Musetti (ITA) 3205

11. Holger Rune (DEN) 3050 (-2)

12. Casper Ruud (NOR) 2905 (+1)

13. Daniil Medvedev (RUS) 2760 (+2)

14. Tommy Paul (USA) 2610 (+2)

15. Andrey Rublev (RUS) 2610 (-4)

16. Jakub Mensik (CZE) 2430 (+1)

17. Frances Tiafoe (USA) 2340 (-3)

18. Alejandro Davidovich (ESP) 2185

19. Francisco Cerúndolo (ARG) 2135 (+4)

20. Arthur Fils (FRA) 2120

...

40. Sebastián Báez (ARG) 1160 (+3)

43. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1123 (+4)

44. Joao Fonseca (BRA) 1095 (+8)

46. Jaume Munar (ESP) 1077 (+2)

47. Roberto Bautista (ESP) 1060 (+6)

54. Francisco Comesaña (ARG) 962 (+17)

58. Tomás Etcheverry (ARG) 940

64. Pedro Martínez (ESP) 910 (+2)

74. Mariano Navone (ARG) 810 (+4)

84. Roberto Carballés (ESP) 740 (+3)

85. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 736 (+1)

100. Carlos Taberner (ESP) 643 (-17)