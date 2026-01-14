Tras Suecia, Alemania envía soldados a Groenlandia

Según Bild, una primera patrulla de reconocimiento podría enviarse mañana jueves. Los primeros soldados de Suecia ya están en camino.

"Alemania participa en una expedición multinacional a Groenlandia y el Ejército alemán envía un equipo de reconocimiento", confirmó el ministerio de Defensa alemán, tras los rumores publicados por Bild.

"Por invitación de Dinamarca, Alemania participará, junto con otras naciones europeas, en una misión exploratoria a Groenlandia del 15 al 17 de enero de 2026", se lee en un comunicado.

"El objetivo es evaluar el marco para posibles contribuciones militares para apoyar a Dinamarca en la garantía de la seguridad en la región, por ejemplo, en lo que respecta a las capacidades de vigilancia marítima".

"Para ello, mañana por la mañana, la Bundeswehr enviará un equipo de reconocimiento de 13 miembros a Nuuk, Groenlandia, con un avión de transporte Airbus A400M", desliza el comunicado.

"El reconocimiento in situ se llevará a cabo junto con representantes de otros países socios", concluye (ANSA).