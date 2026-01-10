Tras tiroteo mortal de ICE, alcalde Minneapolis insta a activistas a evitar provocación de Trump

Por Renee Hickman, Steve Gorman y Nathan Layne

MINNEAPOLIS, 10 ene (Reuters) - El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, instó el sábado a los manifestantes que protestaban por el tiroteo mortal de una ⁠mujer a manos de un agente de inmigración ⁠de Estados Unidos a que se mantuvieran pacíficos, diciendo que cualquier acción ilegal haría el juego al presidente Donald Trump.

Frey, demócrata, les advirtió mientras grupos de libertades civiles y derechos de los migrantes preparaban concentraciones en todo el país ⁠para protestar por ‌la muerte ​de Renee Good, de 37 años, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el miércoles. Las ​autoridades de Minnesota y de Estados Unidos han ofrecido versiones muy distintas sobre el tiroteo.

Veintinueve personas fueron detenidas durante la noche en Minneapolis ‌mientras la policía respondía a las protestas, incluida una concentración de manifestantes frente ‌a un hotel en el que se creía que se ​alojaba un contingente visitante de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, informó el jefe de policía de la ciudad, Brian O'Hara.

Un agente de policía resultó herido en la respuesta, dijo O'Hara en una conferencia de prensa el sábado.

Frey, que ha criticado a los agentes de inmigración y el tiroteo, dijo que las manifestaciones hasta la fecha se han mantenido en su mayoría pacíficas y que cualquiera que cause daños a la propiedad o participe en otra actividad ilegal sería arrestado por la policía.

"No vamos a contrarrestar el caos de Donald Trump con nuestra propia marca de caos. Él quiere que mordamos ⁠el anzuelo", dijo Frey en la rueda de prensa.

El tiroteo mortal de Good, de 37 años y madre de tres hijos, se produjo poco después de que unos ​2.000 agentes federales fueran enviados a Minneapolis en lo que la agencia matriz del ICE, el Departamento de Seguridad Nacional, llamó la "mayor operación del DHS jamás realizada".

El gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, condenó el despliegue como un ejemplo "imprudente" de "gobierno por telerrealidad".

O'Hara dijo que más de 200 agentes de las fuerzas del orden fueron enviados al Hotel Hilton Canopy el viernes por la noche para responder a lo que comenzó como una "protesta por ruido", pero luego se intensificó, con más de 1.000 manifestantes reunidos en el lugar.

"Pusimos en marcha un plan y nos tomamos nuestro tiempo para ⁠desescalar la situación, emitimos múltiples advertencias, declaramos una reunión ilegal y, en última instancia, empezamos a actuar y a dispersar a la multitud", ​declaró O'Hara el sábado.

Las tensiones entre el gobierno federal y el estatal se agravaron aún más el jueves, cuando un agente de la Patrulla Fronteriza estadounidense disparó e hirió en Portland, Oregón, a un hombre y una mujer que se encontraban en su automóvil tras un intento de detención. Utilizando un lenguaje similar a su descripción del ‍incidente de Minneapolis, el DHS dijo que el conductor había intentado atropellar a los agentes.

Los dos tiroteos de esta semana relacionados con el DHS han atraído a miles de manifestantes a las calles de Minneapolis, Portland y otras ciudades de Estados Unidos, con muchas más manifestaciones bajo el lema "Fuera el ICE para siempre" previstas para el sábado y el domingo.

Los organizadores de las protestas dijeron que se han planeado más de 1.000 actos de fin de semana en todo el ​país para exigir el fin de los despliegues a gran escala de agentes del ICE, la mayoría en ciudades dirigidas por políticos demócratas.

(Reportaje de Renee Hickman en Minneapolis, Ryan Jones en Toronto y Nathan Layne en Wilton, Connecticut; Redacción e información adicional de Steve Gorman; Información adicional de Jonathan Allen, Joseph Ax y Maria Tsvetkova en Nueva York, Ernest Scheyder ‍en Houston y Brad Brooks en Colorado; Edición de William Mallard, Sergio Non y Diane Craft, Editado en español por Juana Casas)