Trasladadas al hospital dos mujeres de 61 años por intoxicación de monóxido de carbono en Mérida
MÉRIDA, 30 Nov. 2025 (Europa Press) - Dos mujeres de 61 años han sido trasladadas este domingo en estado menos grave al Hospital de Mérida por intoxicación de monóxido de carbono.
El origen del suceso podría deberse a la mala combustión de una estufa de gas en una vivienda de la capital extremeña, según los datos aportados por el 112.
Una llamada a emergencias a las 02:00 de esta madrugada alertó sobre dos mujeres que se encontraban mareadas y con nauseas. Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada, una unidad de soporte vital básico, un equipo del PAC Mérida Norte, así como bomberos y una patrulla de la Policía Local.
