Trasladados a Sograndio los dos adolescentes detenidos por apuñalar a otros dos en Gijón

OVIEDO, 20 dic. 2025 (Europa Press). Los dos adolescentes detenidos este viernes por la agresión con arma blanca a otros dos menores en Gijón ingresarán de forma cautelar en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio.

Así lo ha decidido la Fiscalía del Principado de Asturias tras tomarles declaración. La Fiscalía, en casos penales de menores, es la que se encarga de la instrucción de los procedimientos.

Los dos menores fueron detenidos este viernes en el barrio de Jove por agentes de la Policía Nacional. Los hechos se produjeron en la noche del 18 de diciembre en el barrio del Coto, tras una discusión previa, tras la que terminaron heridos de gravedad otros dos menores.

Tanto los autores como las víctimas son menores y de nacionalidad española. Las víctimas se encuentran ingresadas en centros hospitalarios con pronóstico grave.