Trasladan a 98 migrantes deportados por EEUU al Darién hasta que se defina su repatriación

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — Un grupo de 98 migrantes deportados por Estados Unidos a Panamá fue trasladado el miércoles a una estación temporal en la selvática provincia del Darién, en la frontera con Colombia, mientras se define su retorno a sus países de origen o a una tercera nación que los quiera recibir.

Ese traslado llama la atención dado que el Darién ha sido en los últimos años el epicentro de un flujo masivo de migrantes desde Sudamérica hacia el norte del continente, aunque el tránsito de personas por esa ruta bajó considerablemente el año pasado así como en lo que va de 2025 con el arribo al poder de Donald Trump en Estados Unidos.

Un funcionario del gobierno panameño con conocimiento del acuerdo entre Panamá y Estados Unidos para aceptar al grupo de deportados, que pidió no ser identificado por no estar autorizado a hablar del tema públicamente, confirmó a The Associated Press que los extranjeros enviados a la estación de San Vicente forman parte de los casi 300 que llegaron al país desde el jueves y en días posteriores en tres vuelos.

Esta operación forma parte de un acuerdo ampliado entre Panamá y Estados Unidos mediante el cual la nación centroamericana acepta servir solamente como “puente” o tránsito para el grupo de deportados antes de su repatriación.

San Vicente sirvió en el pasado reciente para recibir temporalmente a los migrantes que cruzaban la peligrosa selva del Darién y está cerca de una pista aérea de los estamentos de seguridad panameños.

El martes, el ministro de Seguridad, Frank Abrego, dijo a la prensa que 170 de los migrantes deportados a Panamá —de 10 nacionalidades y principalmente de Asia— habían aceptado el regreso voluntario a sus países de origen y que con el resto se estaba gestionando la posibilidad de que fueran aceptados por terceras naciones. Esta gestión la realizaban la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la agencia de la ONU para la atención a los refugiados, ACNUR.

Se desconoce si los 98 migrantes trasladados al Darién son parte de los que no querían regresar a sus países de origen, pero el ministro Abrego indicó el martes que los extranjeros que se negasen quedarían temporalmente en ese punto selvático a la espera de una solución.

En el Darién, también hay otro centro de recepción temporal de migrantes —Lajas Blancas— adonde siguen llegando estos días a cuentagotas migrantes, entre ellos, venezolanos y de países tan lejanos como Irán.

Las autoridades de Panamá enfrentaban cuestionamientos por mantener a los deportados metidos sin poder salir en un hotel ubicado en una zona comercial bajo custodia policial.

Las autoridades de migración informaron el miércoles temprano que una de las deportadas, de origen chino, había evadido la seguridad del hotel y se escapó. Por la tarde, dijeron que la mujer había sido recapturada cerca de un centro de atención a los migrantes situado al otro lado de la frontera con Costa Rica, donde supuestamente traficantes de personas la habían conducido y “abandonado”.

La mujer fue conducida a la capital y se le seguirá su trámite para el vuelo de retorno a su país.

Algunos deportados mostraron el martes desde las persianas de sus habitaciones en el hotel pancartas pidiendo ayuda y advirtiendo que no están a salvo en sus países de origen. El miércoles varios migrantes volvieron a asomarse en las ventanas del hotel, ubicado cerca de un centro comercial, e hicieron señales a periodistas.