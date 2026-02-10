Trasladan a opositor venezolano Guanipa a su vivienda para cumplir arresto domiciliario

Las autoridades venezolanas trasladaron al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa de Caracas a Maracaibo para cumplir arresto domiciliario tras ser detenido nuevamente por supuestamente incumplir las condiciones de una excarcelación que duró unas horas, informó su hijo el martes.

"Está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto", escribió Ramón Guanipa en la cuenta del dirigente en X, al agradecer igualmente las gestiones del gobierno estadounidense "por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos".

"Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos", añadió.