Trasladan al hospital a un trabajador tras sufrir un aplastamiento en un pie por una máquina en Azuqueca

GUADALAJARA, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un trabajador de 35 años ha tenido que ser trasladado este miércoles al hospital tras sufrir un aplastamiento en un pie por una máquina en una planta farmacéutica en Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 13.32 horas en la calle Tejido.

Una máquina dedicada al traslado de material ha aplastado el pie a este trabajador, que ha sufrido diversas fracturas.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI, que ha trasladado al trabajador al Hospital Universitario de Guadalajara, además de Policía Local y Guardia Civil.