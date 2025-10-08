Trasladan al hospital a un trabajador tras sufrir un aplastamiento en un pie por una máquina en Azuqueca
Trasladan al hospital a un trabajador tras sufrir un aplastamiento en un pie por una máquina en Azuq
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
GUADALAJARA, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -
Un trabajador de 35 años ha tenido que ser trasladado este miércoles al hospital tras sufrir un aplastamiento en un pie por una máquina en una planta farmacéutica en Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 13.32 horas en la calle Tejido.
Una máquina dedicada al traslado de material ha aplastado el pie a este trabajador, que ha sufrido diversas fracturas.
Hasta el lugar se ha desplazado una UVI, que ha trasladado al trabajador al Hospital Universitario de Guadalajara, además de Policía Local y Guardia Civil.
LA NACION
Otras noticias de Salud
Más leídas
- 1
La respuesta de Javier Milei a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata
- 2
Así está hoy Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem que superó el cáncer y apostó al modelaje
- 3
Mundial Sub 20 de Chile: España le ganó con sufrimiento a Ucrania y está en los cuartos de final
- 4
Airbus A320 rompe un récord histórico y desplaza al Boeing 737 como el avión más entregado del mundo