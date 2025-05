Traspaso "difícil" pero potencialmente beneficioso para Alexander-Arnold y el Real Madrid

El lateral inglés Trent Alexander-Arnold afirmó que dejar el Liverpool había sido la "decisión más difícil" de su vida, pero en el mundo del fútbol, incorporarse al Real Madrid es habitualmente una de las más fáciles.

Para muchos jugadores, unirse al equipo más laureado de la historia de la Copa de Europa, con 15 títulos conquistados, es considerado como alcanzar la cima deportiva a nivel de clubes.

En 2003, el Real Madrid fichó a la mayor estrella del fútbol inglés por entonces, David Beckham, procedente del Manchester United, un jugador con el que Alexander-Arnold a veces ha sido comparado por sus pases y habilidad para los centros.

"No es que otros equipos sean malos, es sólo que el Real Madrid es el mejor", dijo el internacional inglés Jude Bellingham tras fichar en 2023 por la entidad madridista.

Bellingham es además amigo cercano de Alexander-Arnold, lo que posiblemente haya hecho que crezca su interés por el cuadro 'merengue'.

El canterano del Liverpool, que lo ha logrado todo en Anfield, quiere aumentar sus opciones de ganar trofeos con más frecuencia y cree que con el Real Madrid lo podrá conseguir. Por este motivo, asumió el riesgo de dejar el club de su infancia.

Para el Real Madrid, la llegada de Alexander-Arnold también parece un paso obvio. Con Dani Carvajal, de 33 años, lesionado durante gran parte de la temporada, el lateral derecho ha sido una posición problemática este curso.

El centrocampista uruguayo Fede Valverde y Lucas Vázquez han cubierto ese puesto, aunque para ninguno de los dos es su rol natural.

Carvajal volverá la próxima temporada, pero su rendimiento es una incógnita después de su grave lesión de rodilla y dada su edad.

Alexander-Arnold, de 26 años, se ajustaría además a la reciente táctica del club 'merengue' de usar su estatus de superclub para contratar estrellas de nivel 'Galáctico' al final de sus contratos.

La llegada del delantero francés Kylian Mbappé proveniente del París Saint-Germain el verano pasado es el mayor ejemplo, mientras que el alemán Antonio Rüdiger y el austríaco David Alaba también se unieron sin tener que pagar traspaso.

En lo deportivo, el lateral inglés se caracteriza por su juego ofensivo, algo que gusta a una afición acostumbrada a jugadores de ataque en esa demarcación como Marcelo y Roberto Carlos.

El de Liverpool, especialista en saques de esquina, también ha sido utilizado en el mediocampo por la selección de Inglaterra, una zona en la que el Real Madrid ha tenido dificultades desde la retirada del alemán Toni Kroos el pasado verano.

Dudas defensivas

Pero adaptarse a la vida en la capital española no siempre ha sido fácil para los jugadores británicos.

El galés Gareth Bale tuvo éxito en Madrid y aun así terminó como chivo expiatorio, mientras que el delantero inglés Michael Owen, también ex del Liverpool, y el defensa Jonathan Woodgate nunca encontraron su hueco. Sin embargo, Bellingham comenzó con buen pie, liderando al Real Madrid a un doblete en LaLiga y Champions en su primera campaña. Las mayores preocupaciones sobre la llegada de Alexander-Arnold están relacionadas con su actitud defensiva. En el Liverpool y la selección inglesa ha sido criticado a veces por sus desconexiones atrás, permitiendo que los extremos se muevan detrás de él sin control. "Debido a que es tan especial con el balón, el énfasis principal está en que haga cosas especiales con el esférico", explicó el entrenador de Liverpool Arne Slot en septiembre. "Creo que con él no se trata de si es capaz de hacer cosas, es más '¿puede estar concentrado al 100% constantemente?", señaló. No se trataría de la primera vez que el Real Madrid ficha a un jugador impulsado por el optimismo sobre lo que puede aportar, en lugar de uno que se ajuste más a la construcción del equipo. Sin embargo, en el caso de Alexander-Arnold, todo invita a pensar que esta es una unión que beneficiará tanto al club como al jugador. Con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Santiago Bernabéu, y su posible réplica del 3-4-3 que le funcionó en el Bayer Leverkusen, el lateral inglés podría tener protagonismo e importancia desde el carril derecho. rbs/rsc/dam/iga