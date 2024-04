Trastornos alimenticios siguen siendo un "gran problema" en escalada: medallista de oro, garnbret

PARÍS, 19 abr (Reuters) - Los trastornos alimenticios siguen siendo un problema "enorme" en la escalada, dijo la medallista de oro olímpica Janja Garnbret, a pesar de que a principios de este mes entraron en vigor nuevas normas para evitar que los deportistas con un peso peligrosamente bajo compitan.

La Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC, por su sigla en inglés) anunció las nuevas normas en febrero, después de que un grupo de escaladores de élite denunciara sus experiencias con la deficiencia energética relativa en el deporte y exigiera medidas al organismo rector.

Los escaladores se benefician de una mayor relación fuerza-peso y muchos recurren a perder peso en lugar de fortalecerse, sin darse cuenta del daño que eso puede causar a su salud.

"Han sacado una nueva política que parece buena sobre el papel, pero hasta que no la vea en la práctica, no cambiará nada y no me la creeré", dijo Garnbret a Reuters en una entrevista al margen de la presentación de la equipación olímpica de Adidas el jueves, en París.

"Sigue siendo un problema enorme, creo que se está yendo en la dirección correcta, pero por ahora no cambia nada, y espero que pronto empiece a cambiar algo".

Según la normativa, en vigor desde el 9 de abril, los escaladores facilitan datos sobre su estatura, peso, frecuencia cardiaca y tensión arterial, y las federaciones nacionales expiden un certificado de salud basado en esos parámetros, o solicitan más pruebas.

La IFSC también realiza pruebas aleatorias a lo largo de la temporada de escalada.

Garnbret, considerada la escaladora de competición más exitosa del mundo, se mostró confiada en sus preparativos para los Juegos Olímpicos de París, después de perderse el año pasado varias competiciones tras fracturarse un dedo de un pie.