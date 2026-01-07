Tratamiento contra hepatitis B crónica de GSK se muestra prometedor en estudios clave

Por Bhanvi Satija

LONDRES, 7 ene (Reuters) - GSK utilizará los prometedores resultados de dos estudios de su terapia experimental contra la hepatitis B crónica para respaldar solicitudes previstas ante reguladores, anunció el miércoles la farmacéutica, aumentando las esperanzas de una cura funcional para más de 250 millones de personas afectadas por la enfermedad.

La empresa británica no reveló qué proporción de pacientes mostró una reducción sostenida de los niveles de ADN y antígenos de superficie del virus durante seis meses o más -el criterio de referencia para la cura funcional- tras el tratamiento con el fármaco, bepirovirsen.

Los analistas han afirmado que una tasa del 15% al 20% de pacientes que mantienen niveles reducidos de los dos biomarcadores, de forma que no se detecten mediante una prueba, se consideraría significativa para los enfermos de hepatitis B crónica.

A pesar de la disponibilidad de vacunas seguras y eficaces -incluidas las inyecciones fabricadas por GSK- y de los importantes avances en los tratamientos, la enfermedad sigue siendo prevalente y está infradiagnosticada, afirma la Organización Mundial de la Salud.

GSK tiene previsto presentar todos los datos en un próximo congreso científico. Por la mañana, sus acciones bajaban alrededor de un 1%.

ANALISTAS SON OPTIMISTAS, INVERSORES NECESITAN DATOS COMPLETOS

"Aunque los detalles del comunicado de prensa de hoy son limitados, la consistencia de los datos de la fase tres es alentadora y debería abrir un potencial de éxito de ventas", dijo Michael Leuchten, analista de Jefferies.

Añadió que los resultados de la última fase confirman la eficacia observada en un estudio anterior del bepirovirsen, y destacó que no había otras terapias que ofrecieran una curación funcional significativa.

En un tono más cauto, los analistas de J.P. Morgan afirmaron que, si bien el cumplimiento del objetivo principal de los estudios era un dato positivo menor para GSK, los inversores se centrarán en los datos detallados para evaluar si el beneficio es suficiente para impulsar una amplia adopción por parte de los pacientes.

GSK prevé que el bepirovirsen podría reportar más de 2.000 millones de libras (US$ 2.700 millones) en ventas anuales máximas, lo que acercaría a la farmacéutica a su objetivo de ingresos anuales de más de 40.000 millones de libras para 2031.

Los resultados del estudio representan un primer triunfo para el nuevo presidente ejecutivo, Luke Miels, que sustituyó a Emma Walmsley a principios de año y ha reiterado su confianza en los objetivos de ingresos de la empresa. Actualmente, los analistas prevén que los ingresos totales de GSK ronden los 35.000 millones de libras en 2031.

LA HEPATITIS B CRÓNICA CAUSÓ UN MILLÓN DE MUERTES EN 2022

La hepatitis B crónica es una infección de larga duración que se produce cuando el organismo es incapaz de defenderse del virus de la hepatitis B y éste persiste en la sangre y el hígado. Causó más de un millón de muertes en 2022, según las últimas estimaciones de la OMS.

Los tratamientos estándar actuales solo consiguen que entre el 1% y el 4% de los pacientes queden libres del virus durante un periodo de tiempo prolongado. Una clase de terapias ampliamente utilizadas, conocidas como análogos de nucleósidos/nucleótidos, suelen tomarse de por vida, ya que suprimen el virus pero rara vez lo eliminan. También pueden causar complicaciones graves.

El bepirovirsen de GSK, cuya licencia obtuvo de Ionis Pharmaceuticals en 2019, bloquea la replicación del virus de la hepatitis B, reduce la producción de proteínas relacionadas con la infección y activa el sistema inmunitario.

(1 dólar = 0,7407 libras) (Reporte de Bhanvi Satija y Pushkala Aripaka en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)