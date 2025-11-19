Tratamiento oral contra el VIH de Merck cumple su principal objetivo en un estudio de fase avanzada
19 nov (Reuters) - Merck dijo el miércoles que su tratamiento oral experimental contra el VIH cumplió el objetivo principal de un ensayo en fase avanzada.
Según la empresa, se trata de un régimen de dos fármacos una vez al día, doravirina/islatravir, que no fue inferior a un régimen de tres fármacos en adultos infectados por el VIH-1 que no habían recibido previamente terapia antirretrovírica.
La empresa, con sede en Rahway, Nueva Jersey, tiene previsto presentar los resultados detallados de este ensayo en una futura reunión médica y presentar solicitudes que incluyan estos datos a las autoridades sanitarias. (Reporte de Sneha S K; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
