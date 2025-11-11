Travis Hunter de los Jaguars se somete a cirugía de rodilla y volverá la próxima temporada

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — La estrella de los Jaguars de Jacksonville, Travis Hunter, se sometió a una cirugía el martes para reparar el ligamento colateral lateral de su rodilla derecha y se espera que regrese al campo dentro de seis meses.

El equipo informó que no hubo daños adicionales en la rodilla de Hunter, la cual se lesionó durante un ejercicio sin contacto en la práctica el mes pasado.

Hunter venía de una actuación destacada en Londres antes de su lesión. El ganador del Trofeo Heisman 2024 atrapó ocho pases para 101 yardas y un touchdown contra los Rams de Los Ángeles, y los Jaguars (5-4) planeaban usarlo como su receptor número uno en el futuro, en parte porque Brian Thomas Jr. lidera la liga con nueve pases caídos.

Sin embargo, la lesión seguramente frenará su crecimiento en la NFL. Hunter nunca realmente pareció un jugador que valiera lo que Jacksonville sacrificó para subir tres posiciones y seleccionarlo en el segundo lugar general en abril; no era el mejor esquinero en un equipo en reconstrucción y tampoco era el mejor receptor.

Los Jaguars intercambiaron una selección de segunda ronda en 2025 y una de primera en 2026 con Cleveland.

Hunter disputó un total de 486 jugadas esta temporada, de las cuales 324 fueron en la ofensiva. Participó en el 67% de las jugadas de ese lado del balón. Tuvo 162 jugadas en defensa, estando en el campo el 36% del tiempo en ese lado del balón.

Terminó con 28 recepciones para 298 yardas y un touchdown. También tuvo 15 tacleadas y tres defensas de pase.

