KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Travis Kelce está feliz de tener a Taylor Swift junto a los Chiefs de Kansas City en su camino al Super Bowl.

Por si eso no hubiese quedado en evidencia tras su beso en el campo después del partido por el título de la AFC. En el último episodio de su podcast “New Heights”, el tight end de los Chiefs y su hermano, el center de los Eagles, Jason Kelce, bromearon sobre cómo la galardonada con 12 premios Grammy ha llegado en el momento justo.

Swift comenzó a salir con Travis Kelce después de que él la invitara a un partido a principios de esta temporada, y desde entonces ha sido una asistente recular a juegos de los Chiefs.

“Un saludo a la integrante más nueva del Reino de los Chiefs, Swift, quien ha llegado oficialmente al Super Bowl en su año de novata”, dijo Jason Kelce en el podcast publicado el miércoles, antes de que Travis agregara entre risas: “Un saludo a Tay. Gracias por unirte al equipo”.

Todavía está por verse si Swift logra llegar al Super Bowl contra los 49ers el 11 de febrero en Las Vegas.

La estrella tiene previsto reanudar su gira Eras la próxima semana con cuatro conciertos en Tokio. Su última fecha es el sábado por la noche. Si tomara un avión privado entre las dos ciudades, y tomando en cuenta la diferencia horaria, Swift podría cubrir la distancia en aproximadamente 12 horas, lo que le daría tiempo suficiente para llegar al Allegiant Stadium antes del inicio del partido.

Hablando de vuelos, American Airlines y United Airlines se subieron a bordo, por así decirlo, del romance de Taylor y Travis esta semana. El vuelo 1989 — Swift nació ese año y hace referencia al título de su quinto álbum de estudio — se realizará dos veces de Kansas City a Las Vegas la próxima semana, mientras que el vuelo 87, el número del jersey de Kelce, sale de Kansas City el día después del Super Bowl.

“A nuestros clientes que son grandes fans de los deportes, miren lo que nos hicieron hacer”, dijo American en un comunicado a The Associated Press en una frase que hace referencia a la canción Look What You Made Me Do de Swift.

Kelce y Swift habían tratado de mantener su relación fuera del centro de atención, aunque se ha vuelto cada vez más difícil. Eso ha sido evidente durante las transmisiones de los partidos, las televisoras han recibido críticas de los fans de la NFL por mostrar demasiado las celebraciones de la intérprete de “Shake It Off” en las suites donde mira los partidos, a menudo con Brittany Mahomes, esposa del mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, a su lado.

Aún así, el efecto Swift parece ser real cuando se trata de expandir la audiencia de la NFL.

CBS, que transmitió la victoria de los Chiefs por 17-10 sobre Baltimore el domingo, rompió el récord del juego por el título de la AFC con 55,47 millones de espectadores vespertinos; el récord anterior era de 54,85 millones para el juego Jets-Steelers en 2011. Eso representó un aumento del 17% con respecto al juego de campeonato de conferencia del año pasado entre San Francisco y Filadelfia.

De hecho, el partido entre los Chiefs y los Ravens fue el programa más visto fuera del Super Bowl en CBS desde los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994.

Eso no es todo gracias a Swift, por supuesto. Los Chiefs, que disputarán su cuarto Super Bowl en cinco años, son una de las franquicias más visibles de la liga. Mahomes y Kelce han jugado partidos de golf benéficos, Kelce también ha sido anfitrión de “Saturday Night Live” y ambos se han vuelto casi omnipresentes en los anuncios de televisión que venden de todo, desde seguros hasta sopa.

El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, dijo la semana pasada que aprecia la forma en que Kelce se ha enfocado en su trabajo en medio de todo lo demás.

“Realmente no he visto que lo afecte de ninguna manera”, dijo Reid. “No he visto nada con su relación, con sus cosas fuera del campo, con los comerciales, ‘Saturday Night Live’, todas esas cosas. Simplemente se va. Creo que todo eso juega a favor de lo que él es. Eso es sólo una parte. Él hace todas esas cosas muy fácil. No creo que eso lo saque de su personalidad y tiene que cambiar en absoluto”.

Kelce ciertamente ha estado jugando lo mejor posible durante los playoffs esta temporada. Tuvo siete recepciones para 71 yardas en una victoria sobre Miami en la ronda de comodines, cinco recepciones para 75 yardas y dos anotaciones en un triunfo en la fase divisional ante Buffalo.

El fin de semana pasado destrozó la aparentemente inexpugnable defensiva de los Ravens con 11 recepciones en 11 intentos para 116 yardas y una anotación.

En el camino, el cuatro veces convocado al All-Pro superó a Jerry Rice por el récord de recepciones de postemporada con 156. Igualó a Rice con su octavo juego de playoffs de al menos 100 yardas recibidas. Y sus 21 partidos de inicio en postemporada son por mucho un récord de la franquicia.

Eso es mucho para que Swift, y los Chiefs, celebren.

“Ella ha sido genial”, dijo Reid en SiriusXM esta semana. “La conocía de antes, de Filadelfia. Su papá jugaba en Delaware y era un gran aficionado al fútbol y un buen tipo. Así que lo conocí a él allí, y a ella. Y eso era lo último que Trav quería oír, que yo la conocí antes que él. Ella le dijo: ‘Conozco a tu entrenador’, y él dijo: ‘¡Oh por Dios!, ¡Vamos!’

“Es una buena chica”, agregó Reid. “Y estoy feliz por Trav. Y no ha habido distracciones en ese sentido. Y Trav’s lo manejó bien. Lo ha manejado bien. Y seguimos adelante. Así que no ha sido un problema en absoluto”.