Travis Kelce dice que su compromiso con Taylor Swift no lo ha cambiado: “Tengo un anillo más”

SAO PAULO (AP) — El tight end de los Chiefs de Kansas City y tres veces ganador del Super Bowl, Travis Kelce, hizo reír a su compañero de equipo Patrick Mahomes y a los reporteros el jueves cuando le preguntaron qué ha cambiado en su vida desde que anunció su compromiso con la superestrella del pop Taylor Swift la semana pasada.

“Tengo un anillo más por eso”, dijo Kelce en una conferencia de prensa en Sao Paulo antes del partido del viernes contra los Chargers de Los Ángeles. “Diría que desde que estoy saliendo con Taylor, la vida ha sido divertida”.

“Me encanta cuando las luces son brillantes”, agregó Kelce, sin mencionar si Swift hará una aparición en el NeoQuimica Arena para el juego.

Ni la NFL ni el Corinthians, el club de fútbol que posee el estadio, han confirmado que la superestrella estará presente. Varios medios brasileños han informado que las estaciones de televisión locales se están preparando para esa posibilidad.

Kelce dijo que ya está acostumbrado a tener “muchos más ojos” sobre lo que hace debido a su prometida y expresó que ahora entiende lo que es “vivir la vida al máximo”.

Mahomes intervino: “Es un sueño, amigo”.

Anteriormente, el entrenador Andy Reid dijo que la atención fuera del campo no ha cambiado a Kelce como jugador y elogió los esfuerzos del veterano ala cerrada para prepararse para la temporada.

“Está trabajando muy duro en este campamento de entrenamiento y en la temporada baja, y sé que está ansioso por comenzar”, dijo Reid después de la sesión de práctica de los Chiefs en un club en el sur de Sao Paulo. “(Kelce) está en un buen, buen lugar”.

Kelce y Swift fueron vistos en público por primera vez desde que anunciaron su compromiso la semana pasada cuando asistieron a un partido de fútbol universitario en el Arrowhead Stadiu, entre Nebraska y Cincinnati, equipo para el que jugó Kelce, de 35 años.

Agregó que estaba entusiasmado por jugar un partido internacional, a pesar del vuelo de 12 horas a Sao Paulo. Él, Mahomes y otros jugadores de los Chiefs dijeron que sintieron la emoción de los fanáticos locales cuando llegaron al aeropuerto.

“Estamos tratando de llevar este juego a todo el mundo”, dijo. “Tenemos un buen seguimiento aquí. Eso también importa”.

Reid también dijo que los Chiefs y los Chargers se sienten “privilegiados de ser una especie de embajadores” del deporte en Brasil, que está organizando su segundo juego de la NFL.

"Los fanáticos fueron increíbles en el aeropuerto. Estaban todos vestidos de rojo y amarillo. Sabemos que va a ser una locura mañana por la noche. Apreciamos el interés", dijo.

Kelce también reconoció a los fanáticos locales mientras hacía una rápida imitación de Mahomes durante la conferencia de prensa.

“Ah, hombre, fue una locura. Fue muy divertido ver a todos los fanáticos allí”, dijo Kelce imitando la voz de Mahomes.

“Él se lo tenía merecido por decirle a todos que no sabía dónde estaba Brasil en un mapa”.

El año pasado, los Eagles vencieron a los Packers de Green Bay en el mismo estadio en San Pablo al inicio de una campaña que eventualmente llevó a Filadelfia a una victoria en el Super Bowl contra los Chiefs.

Reid dijo que el tackle ofensivo Josh Simmons, quien fue seleccionado en el puesto número 32 en el draft de este año, “dará un paso adelante y enfrentará ese desafío” durante su debut en la NFL el viernes después de recuperarse de una lesión.

