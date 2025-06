Travis Kelce niega que haya meditado mucho la decisión de regresar otra temporada con Chiefs

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Travis Kelce negó que haya tenido que meditar mucho la decisión de regresar para su 13ª temporada con los Chiefs de Kansas City. De hecho, esta ni siquiera fue una decisión.

Tanto así, que el ala cerrada, cuatro veces elegido All-Pro, indicó que una 14ta campaña no está descartada.

"Tengo un año en este contrato, lo sé. Y trataremos de resolver algo para el próximo año", dijo Kelce después de la segunda jornada del minicampamento obligatorio de tres días de los Chiefs, que se trasladó parcialmente a instalaciones bajo techo debido a los relámpagos en el área.

"La organización de los Chiefs sabe cuánto los amo. No me veo jugando en ningún otro lugar", continuó Kelce. "Nos ocuparemos (de 2026) más adelante, cuando sea el momento adecuado. Pero ahora mismo, estoy enfocado en ganar un campeonato este año".

La pregunta de si el jugador de 35 años colgaría los botines fue una de las más relevantes tras la paliza que sufrieron los Chiefs ante los Eagles en el Super Bowl. Aunque todavía jugó a un alto nivel la temporada pasada, la producción de Kelce disminuyó notablemente: 97 recepciones para 823 yardas y sólo tres touchdowns para un equipo que ganó 15 partidos de temporada regular.

Sumada a los numerosos intereses comerciales de Kelce, incluyendo una exitosa carrera en los medios gracias en parte a su popular pódcast, está su relación a largo plazo con la superestrella del pop Taylor Swift. Así, tenía sentido preguntarse cuánto tiempo más jugaría.

Sin embargo, sólo le tomó unas semanas a Kelce decidir que perseguiría otro campeonato.

Parte de la decisión se derivó de la forma en que terminó la temporada pasada. Kelce tuvo un partido memorable en la ronda divisional contra Houston con siete recepciones para 117 yardas, pero sólo consiguió cuatro para 39 en la derrota por 40-22 ante los Eagles en el Super Bowl.

"Realmente no sentí que fuera mi último partido. Solo sentí que tenía mucho más que demostrar", dijo. "Sí, quieres dejar que las emociones se calmen, no quieres tomar una decisión basada en emociones iniciales. Una vez que se calmaron, sentí que todavía tenía ese fuego en mi pecho para venir y seguir construyendo y perseguir otro Super Bowl".

Los Chiefs llegaron al Super Bowl a pesar de jugar la mayor parte de la temporada sin sus dos mejores receptores, Rashee Rice y Marquise Brown, ambos completamente saludables ahora, después de sus lesiones. También lo lograron a pesar de los enormes problemas en la posición de tackle izquierdo, que los Chiefs esperan haber resuelto al seleccionar al destacado jugador de Ohio State, Josh Simmons, en la primera ronda.

Ahora, tienen de vuelta a un Kelce motivado —y notablemente más delgado— en la posición de ala cerrada.

Hubo informes de que había perdido alrededor de 25 libras (11 kilogramos) desde el final de la temporada pasada, aunque Kelce insistió en que eso podría haber sido una exageración.

"No crean todo lo que leen en internet, chicos. He bajado algo de peso desde el final de la temporada pasada —el año pasado— pero cada año es diferente, hombre. Tienes que reconstruir", dijo. "Este año, tuve tiempo para realmente enfocarme en algunas técnicas de carrera y algunas cosas al principio del receso, algo que no tuve tiempo de hacer el año pasado. Ciertamente me siento bien y creo que eso dará sus frutos".