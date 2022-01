Trazas de satélites Starlink complican la detección de asteroides

Los satélites de la constelación Starlink de Space X están dejando efectos para la detección de asteroides cercanos a la Tierra. Sin embargo, la operación científica se vería poco afectada en general.

Un equipo de investigadores estudió imágenes de archivo capturadas por la Instalación Transitoria Zwicky (ZTF), un instrumento que opera desde el Observatorio Palomar de Caltech cerca de San Diego, con el objetivo de estudiar los efectos de estos satélites en la observación astronómica. Concebida para el acceso a Internet desde cualquier lugar del mundo, Starlink ahora incluye casi 1.800 satélites que orbitan a altitudes de unos 550 kilómetros.

Los hallazgos, publicados en la edición del 17 de enero de The Astrophysical Journal Letters, muestran que aparecen 5.301 rayas de satélite en imágenes de archivo tomadas entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021.

Según los autores, las rayas son más evidentes en las llamadas observaciones crepusculares, aquellas tomadas al amanecer o al anochecer "que son importantes para encontrar asteroides cercanos a la Tierra que aparecen cerca del sol en el cielo". ZTF ha descubierto varios asteroides de esta naturaleza, incluido 2020 AV2, el primer asteroide detectado con una órbita que encaja completamente dentro de la órbita de Venus.

"En 2019, el 0,5 por ciento de las imágenes del crepúsculo se vieron afectadas, y ahora casi el 20 por ciento se ven afectadas", dice en un comunicado Przemek Mróz, autor principal del estudio y ex becario postdoctoral de Caltech que ahora se encuentra en la Universidad de Varsovia en Polonia.

En el futuro, los científicos esperan que casi todas las imágenes ZTF tomadas durante el crepúsculo contengan al menos una racha, especialmente después de que la constelación Starlink alcance los 10.000 satélites, un objetivo que SpaceX espera alcanzar para 2027.

"No esperamos que los satélites Starlink afecten las imágenes que no son del crepúsculo, pero si la constelación de satélites de otras compañías entra en órbitas más altas, esto podría causar problemas para las observaciones que no son del crepúsculo", dice Mróz.

Operación científica poco afectada

Sin embargo, a pesar del aumento en las rayas de imágenes, el nuevo informe señala que las operaciones científicas de ZTF no se han visto muy afectadas en general. El coautor del estudio, Tom Prince, profesor emérito de física Ira S. Bowen en Caltech, dice que el artículo muestra que una sola raya afecta a menos de una décima parte del porcentaje de los píxeles en una imagen ZTF.

"Existe una pequeña posibilidad de que pasemos por alto un asteroide u otro evento oculto detrás de una racha de satélites, pero en comparación con el impacto del clima, como un cielo nublado, estos son efectos bastante pequeños para ZTF".

Prince dice que se puede desarrollar software para ayudar a mitigar problemas potenciales; por ejemplo, el software podría predecir las ubicaciones de los satélites Starlink y así ayudar a los astrónomos a evitar programar una observación cuando uno podría estar en el campo de visión. El software también puede evaluar si un satélite que pasa puede haber afectado una observación astronómica, lo que permitiría a los astrónomos enmascarar o reducir los efectos negativos de las rayas.

El nuevo estudio también analizó la efectividad de los visores en los satélites Starlink, que SpaceX agregó a partir de 2020 para evitar que la luz solar llegue a la nave espacial. Según las observaciones de ZTF, los visores reducen el brillo del satélite en un factor de cinco. Eso atenúa los satélites a un nivel de brillo aparente de 6,8 de magnitud (las estrellas más brillantes son de primera magnitud, y las estrellas más débiles que podemos ver con nuestros ojos son de sexta magnitud).

Esto todavía no es lo suficientemente oscuro como para cumplir con los estándares descritos por el taller Satellite Constellations 1 (SATCON1) en 2020, una reunión patrocinada por NOIRLab (Laboratorio Nacional de Investigación de Astronomía Óptica e Infrarroja) y la AAS (Sociedad Astronómica Estadounidense) para reunir a astrónomos, políticos y otros expertos para discutir el impacto de las grandes constelaciones de satélites en la astronomía y la sociedad. El grupo pidió que todos los satélites LEO tuvieran una séptima magnitud o menos.

Los autores del estudio también señalan que su estudio es específico de ZTF. Al igual que ZTF, el próximo Observatorio Vera C. Rubin, en construcción en Chile, también estudiará el cielo todas las noches, pero debido a su generador de imágenes más sensible, los astrónomos predicen que puede verse afectado más negativamente por las rayas de satélite que ZTF.