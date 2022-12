Trea AM y The Fund lanzan un fondo de venture capital para invertir en startups estadounidenses

Las gestoras de activos Trea Asset Management y The Fund han lanzado un fondo de venture capital, The Fund Trea US Ventures, que invertir√° en startups estadounidenses en etapas iniciales de lanzamiento.

The Fund ha desarrollado un modelo compuesto por una red de m√°s de 500 fundadores, que ahora son socios limitados de la firma y se encargan de localizar las mejores oportunidades del mercado.

As√≠, invierte en la fase presemilla de las compa√Ī√≠as y en la fase semilla coinvierte con Trea AM. Ambas fases son rondas previas a una posible Serie A de la compa√Ī√≠a.

"Es un producto innovador en el mercado y exclusivo para el inversor europeo. Como punto diferencial del resto de fondos de venture capital, destacar√≠a al equipo gestor y el ecosistema de fundadores con el que cuentan, todos ellos con una extraordinaria experiencia", ha destacado el director general de Trea AM, Antonio Mu√Īoz.

Europa Press