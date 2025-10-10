Tregua en Gaza impulsa al Ibex, pero la tensión política en Francia y EEUU contiene el optimismo

10 oct (Reuters) - Las bolsas europeas arrancaban la última sesión de la semana con un moderado optimismo, impulsadas por el acuerdo de alto el fuego en Gaza que abarataba el precio del petróleo.

Sin embargo, el apetito por el riesgo se veía contenido por un cóctel de incertidumbres políticas, desde la crisis de Gobierno en Francia hasta el cierre de la Administración en Estados Unidos y las nuevas tensiones comerciales entre Washington y Pekín.

En este contexto, el Ibex 35 abría con un leve repunte diario que le permitiría acabar en positivo en el cómputo semanal tras cuatro jornadas sin rumbo claro.

El índice bursátil español sigue evidenciando síntomas de agotamiento tras revalorizarse un 33% en los nueve primeros meses del año. La barrera psicológica de los 16.000 puntos, su máximo histórico de 2007, parece lejana en el actual clima de inquietud global.

Ante el entorno de parálisis informativa por el cierre administrativo en EEUU, que impide la publicación de datos macroeconómicos, los inversores hacen cábalas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed). Los mercados dan por hecho un recorte de tipos en octubre y otorgan un 78% de probabilidad a otro en diciembre, según la herramienta IRPR de LSEG, una expectativa reforzada por las declaraciones del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien se mostró partidario de nuevas bajadas. La distensión en Gaza, con un acuerdo para liberar rehenes y retirar tropas, constituía la gran noticia positiva de la semana, desactivando el riesgo de una escalada regional que afectara al suministro de crudo. El Gobierno de Israel ratificó el viernes el alto el fuego con el grupo miliciano palestino Hamás, lo que despeja el camino para suspender las hostilidades en un plazo de 24 horas y liberar a los rehenes israelíes retenidos en las 72 horas siguientes. Sin embargo, cualquier amago de euforia se veía enturbiado por la fragilidad política en Francia, donde el presidente Macron busca un primer ministro de consenso, y la enésima disputa entre las dos mayores potencias mundiales, con propuestas estadounidenses de restricciones a las aerolíneas chinas y controles a la exportación de tierras raras por parte de Pekín.

Con estos ingredientes, a las 07:15 GMT del viernes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 88,50 puntos, un 0,57%, hasta 15.673,30 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,07%.

En el conjunto de la semana, el IBEX 35 muestra un alza del 0,57%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,73%, BBVA se anotaba un 0,72%, Caixabank avanzaba un 0,91%, Sabadell ganaba un 0,28%, Bankinter se revalorizaba un 0,52% y Unicaja Banco subía un 0,60%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,30%, Inditex avanzaba un 1,14%, Iberdrola se revalorizaba un 0,58%, Cellnex ganaba un 1,24% y la petrolera Repsol subía un 0,45%. (Información de Tomás Cobos, edición de María Bayarri Cárdenas)