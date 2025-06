Tregua entre Irán e Israel continúa y el enviado de Trump ve "prometedor" el diálogo con Irán

By Gram Slattery, Alexander Cornwell, Parisa Hafezi

WASHINGTON/TEL AVIV/ESTAMBUL, 25 jun (Reuters) -

El alto el fuego mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre Irán e Israel parecía mantenerse el miércoles, un día después de que ambos países señalaran que su guerra aérea había terminado, al menos por el momento.

Ambos bandos se atribuyeron la victoria el martes tras 12 días de guerra, a la que Estados Unidos se sumó con ataques aéreos en apoyo de Israel para acabar con las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán.

El enviado de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, dijo a última hora del martes que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán eran "prometedoras" y que Washington tenía esperanzas en un acuerdo de paz a largo plazo.

"Ya estamos hablando entre nosotros, no solo directamente sino también a través de interlocutores", dijo Witkoff en una entrevista en el programa "The Ingraham Angle", de Fox News. "Tenemos la esperanza de poder llegar a un acuerdo de paz a largo plazo que resucite a Irán".

La campaña de bombardeos de Israel, lanzada con un ataque sorpresa el 13 de junio, acabó con la cúpula militar iraní, mató a sus principales científicos nucleares y atacó instalaciones nucleares y misiles. Irán respondió con misiles que perforaron las defensas de Israel en gran número por primera vez.

Según las autoridades iraníes, murieron 610 personas y casi 5000 resultaron heridas en Irán, donde no se pudo confirmar de forma independiente el alcance de los daños debido a las estrictas restricciones impuestas a los medios de comunicación. En Israel murieron 28 personas.

Estados Unidos se sumó dos días antes del final de la guerra lanzando enormes bombas sobre emplazamientos nucleares, incluido el más sensible enterrado bajo una montaña.

Trump dijo que había "destruido" el programa nuclear iraní, imposible que Irán fabrique una bomba atómica, de hecho el principal de discordia en las conversaciones. Irán siempre ha negado querer fabricar armas nucleares.

No estaba claro hasta qué punto el programa nuclear iraní había sido dañado. Según tres personas familiarizadas con el asunto, un informe inicial de la Agencia de Inteligencia de Defensa del Gobierno de EEUU indicaba que los daños podrían haber sido menos graves de lo que señaló Trump.

Una de las fuentes dijo que las reservas de uranio enriquecido de Irán no habían sido eliminadas, y que su programa nuclear podría haber tan solo uno o dos meses.

La Casa Blanca dijo que la evaluación de los servicios de inteligencia era "totalmente errónea".

El secretario de Estado Marco Rubio a Politico: "La conclusión es que hoy están mucho más lejos de un arma nuclear de lo que estaban antes de que el presidente tomara esta audaz medida".

El Parlamento iraní un proyecto de ley para suspender la cooperación con el OIEA, el organismo de control nuclear de la ONU, informó el medio de comunicación estatal Nournews, que tal medida requeriría la aprobación del máximo órgano de seguridad. La cooperación con el OIEA es un requisito en virtud del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares que da a Irán acceso a la tecnología nuclear, siempre y cuando se abstenga de obtener un arma.

SE DELEITA EN LA CUMBRE

Aun así, presidir el rápido final de la guerra tras hacer retroceder el programa nuclear iraní —una preocupación para Occidente durante décadas— brinda a Trump la oportunidad un aparente éxito frente a otros líderes occidentales en una cumbre de la OTAN en La Haya.

Horas después de que Trump anunciara el alto el fuego, se atribuyó el mérito de preservarlo al ordenar a Israel que detuviera nuevos ataques con sus aviones ya en vuelo. Utilizó una obscenidad en televisión en directo para decir que los enemigos llevaban tanto tiempo luchando que no sabían lo que hacían. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que la guerra había eliminado la amenaza nuclear contra Israel y que estaba decidido a frustrar cualquier intento de Teherán de reactivar su programa armamentístico.

"Hemos eliminado dos amenazas existenciales inmediatas para nosotros: la amenaza de aniquilación nuclear y la amenaza de aniquilación por 20.000 misiles balísticos", declaró Netanyahu.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que su país había puesto fin con éxito a la guerra que calificó de "gran victoria".

Pezeshkian también dijo al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, que Teherán estaba dispuesto a resolver las diferencias con Estados Unidos, según la agencia oficial de noticias IRNA.

Durante la guerra, tanto Netanyahu como Trump públicamente que podría terminar con el derrocamiento de todo el sistema de gobierno clerical de Irán si sus líderes no cedían. Israel atacó lugares identificados con la represión interna iraní, incluida la prisión de Evin en Teherán, que alberga a presos políticos. No obstante, tras el alto el fuego, Trump dijo que no quería ver un "cambio de régimen" en Irán, que según él traería el caos en un momento en el que quería que la situación se calmara. La guerra ha acelerado los pasos dentro de Irán para elegir a un sucesor del líder supremo Al Jamenei, de 86 años. Hasn Jomeini, un prominente reformista del padre de la revolución, es uno de los favoritos, según cinco fuentes, una elección vista como conciliadora en el país y en el extranjero. Las autoridades iraníes se apresuraron a demostrar su control tras una guerra que había revelado que Israel disponía de información exhaustiva sobre la ubicación de los dirigentes iraníes y, al parecer, tenía agentes operando en todo el país. Irán ejecutó el miércoles a tres hombres, condenados por colaborar con la agencia de espionaje israelí Mossad y por contrabando de material utilizado en un asesinato, informó la agencia de noticias Mizan, del poder judicial iraní. Irán había detenido a 700 personas acusadas de vínculos con Israel durante los 12 días de conflicto, informó el miércoles la agencia estatal Nournews. (Información de Reuters; redacción de Peter Graff, Jonathan Allen, Stephen Coates; edición de Alexandra Hudson; edición en español de Paula Villalba)