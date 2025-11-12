Treinta procesados por tráfico de drogas en Francia, incluyendo transportistas y un químico colombiano

Transportistas de droga importada desde Países Bajos y España, personas que la guardaban, mecánicos que fabricaban los escondites en los vehículos y hasta un químico colombiano: treinta personas están siendo juzgadas en Marsella, en el sur de Francia, por una red de tráfico de estupefacientes.

Durante todo 2020 y hasta junio de 2021, la organización, que operaba desde Niza, habría importado cargamento cada ocho o 15 días usando vehículos especialmente acondicionados. Y lo hacía siguiendo una regla: no superar los cinco kilos de cocaína en cada viaje, para limitar las pérdidas en caso de arresto.

Veintiún hombres —además de dos juzgados en ausencia— y siete mujeres se sientan en el banquillo de los acusados del tribunal penal de Marsella desde el lunes, en un proceso que durará cuatro semanas.

Tres de los detenidos, que se presentan como "viejos amigos" o conocidos del barrio son sospechosos de haber dirigido la red con otra persona, un marsellés que no pudo ser identificado.

Según la acusación, Victor Tavares Sanches, considerado como el cerebro de la red, orquestaba todo el tráfico desde una cárcel en el sur de Francia.

Apodado "Le Black" (el negro) por sus orígenes de Cabo Verde, cumplía una pena de 12 años dictada en 2019 por haber urdido una ingeniosa red de tráfico entre Europa y América Latina a principios de la década de 2010.

En aquel entonces, se reclutaba a jóvenes "mulas" en los barrios pobres de Niza para que llevaran la droga en cruceros hasta Brasil.

Los jóvenes se cubrían el cuerpo de cannabis, que luego entregaban a clientes brasileños, y volvían al barco cargados, esta vez, con paquetes de cocaína escondidos bajo la ropa.

"Allí, podías intercambiar un kilo de hachís por un kilo de cocaína", se jactaba Victor Tavares Sanches en 2021, sin saber que su celda estaba pinchada.

Cuando el tribunal mencionó su "arraigo seguro a un alto nivel del tráfico internacional de estupefacientes", Victor Tavares Sanches admitió que había "vivido en eso" pero rebatió la visión piramidal de la acusación.

"No es una cúpula, no es la mafia, con capos. No hay más que amistad, malas amistades quizá", señaló.

Un chófer y "amigo de toda la vida" de Tavares Sanches, Mohamed Maadi, fue acusado de ser uno de los cabecillas de la organización.

"No vine a negar los hechos, comencé a traficar y me di cuenta de que esto no sirve para nada. Es un fracaso para mí y para mi familia", afirmó desde el banquillo de los acusados.

El ciudadano colombiano Jairo Roque Galindez Mosqueira, de 48 años, fue descrito por la jueza de instrucción como "un químico experto en la manipulación de cocaína" que habría sido reclutado por "dominio de la técnica para cortar" la droga.

El fallo se espera para el 5 de diciembre.

